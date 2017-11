Kuressaare uues Edugaleriis näitab oma kogu Armin Kõomägi

Galeristi Maria Evestuse hinnangul võib püsinäitusele lisanduda veel mõni töö, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on tugev eliidi kolmik. On Jaan Toomik, Mall Nakke ja Raoul Kurvitz. Nemad on sellised kõvemad nimed ja ka väljaspool tuntud," selgitas ta.

Evestus avaldas, et galerii esialgne leping on viiele aastale. "Ruumid jäävad alles ja eks siis paista, mis selle tähtaja möödudes saab. Kuressaares on mitmeid selliseid galeriisid, kus iga kuu või pooleteise kuu tagant näitused vahetuvad ja sellist püsinäitust tegelikult ei olegi, kui muuseum välja arvata. Ja mõtlesime, et vahelduseks võiks üks galerii veidi stabiilsem ka olla," põhjendas ta galerii vajadust.