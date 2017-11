PÖFF Shorts teeb kummarduse Mati Kütile

"Mati Kütt on eesti animatsiooni üks silmapaistvamaid autoreid, kelle filmide kõrge kvaliteet ja sürreaalne sisu on toonud talle tuntust nii kodus kui võõrsil," ütleb PÖFF Shortsi animaprogrammi kunstiline juht Priit Tender.

Retrospektiivi kuus filmi hõlmavad 26 aastat Mati Küti loomingust, alustades Heiki Ernitsa ja Valter Uusbergiga koostöös valminud joonisfilmiga "1+1+1" (1981) ning lõpetades 3D-katsetustega filmis "Substantia stellaris". Küti varasematest teostest linastub ainulaadne saksakeelne allveeooper "Sprott võtmas päikest", mida võib pidada vormilt oluliseks teetähiseks nii Eesti kui maailma animatsioonis.

Mati Kütt on töötanud Tallinnfilmi stuudio joonis- ja nukufilmide osakonnas ja alates 1995. aastast olnud vabakutseline kunstnik. Ta on endine liikumisõpetuse ja eksperimentaalse animatsiooni õppejõud Rocky Mountain College of Art & Designi ülikoolis Denveris ning on Kinoliidu, Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.

Mati Küti retrospektiiv linastub 23. novembril 16.00 Kinomajas.