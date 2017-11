Tiit Tuumalu: suur osa Flandria filmidest tegeleb luuseritega

"Flandria filmide tiitrites on üks tekstirida, mis ütleb, et need on Belgia filmid, mis on pärit Flandriast," selgitas Tiit Tuumalu "OP-is" ja tõdes, et ainüksi Euroopas on rohkem huvitavaid filmikultuure kui riike. "Viimase aastakümne jooksul on hulk Flandriast pärit filme nomineeritud Oscarile, samuti on need võitnud olulisi rahvusvahelisi preemiaid."

Tuumalu esimene kokkupuude Flandriast pärit filmiga oli PÖFFil, kus näidati linateost "Härga täis". "See film viib karjakasvatajate keskkonda, kus toimub hormoonimaffia või hormoonillegaalne äri, mida süstitakse siis härgadesse, et nad koguksid kiiresti kasvu." Film linastub PÖFFil ka sel aastal.

"Oluline aspekt Flandria filmide juures on see, et suur osa neist tegeleb elu kaotajate või luuseritega," nentis ta ja tõi välja, et kõige markantsem näide sellest on ka PÖFFil linastuv "Ebaõnnestujad".

Kõige huvitavam film on Tuumalu jaoks aga Dominique Deruddere'i "Pöörane armastus". "Bukovski ise hindas filmi tema teoste põhjal tehtud ekraniseeringutest kõige kõrgemalt, "Pöörane armastus" toob välja selle poole Bukovskist, mida väga sageli ei nähta, kogu rämeduse taustal paljastub tema poeesia."

Kirjanik Vahur Afanasjev tõdes, et Flandria kultuur on väga maas kinni. "Lehm heljub kogu aeg läheduses, nende linnad ja külad on ka väikesed ja küllalt maalähedased," sõnas ta ja lisas, et lihalikkus on nendel väga tugevalt sees.

