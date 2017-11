Rakvere galerii elab Pärdi kontserdimaja ootuses

Rakvere galeriis on kahekümne tegevusaasta jooksul näha saadud paarisada näitust, kuid üle on elatud ka pankrot. Virumaa jaoks ainulaadses eragaleriis on näitused vaatajatele tasuta. akvere galerii omanik Raivo Riim märkis, et õnneks on Rakveres nii arukad linnajuhid, et Rakvere galerii üür Kaitseliidule, mille majas galerii on, on tagatud. "Aga see on tagatud viimased kümme aastat. Enne oli kümme aastat võitlust, kaklust, kinnipanekut ja muud,” lisas Riim.

Raivo Riim tunnistas, et kõiki soovijaid nad oma töödega saali ei lase. „Rakvere galerii on nagu NATO, siia ei saa ise tulla, siia kutsutakse. Kes tahab väga tulla, siis esimene küsimus on: kas Sul on Virumaaga mingi side? Miks me peaksime tooma siia näitusi, mida on nähtud Pärnus, Tallinnas, Tartus? Me tahame siin näha omaette projekte,” ütles Riim.

Praegu Rakvere galeriis avatud näitus „Sa näed, aga ei mürista” on pühendatud lisaks galerii sünnipäevale ka klaasikunstnik Riho Hüti 60 aasta juubelile. Vaasidel kujutatuks on kunstnik inspiratsiooni saanud viimatiste valimiste teemadest. „Natuke teravam vorm ja suund on nende klaaside jooniste peal. Kui mina seal midagi ütlen klaasil kujutatava läbi, siis ei ole see magus, vaid pigem teravam asi. Eks seda vaadata on ilus, aga tehes pead arvestama kahe pinnaga, et mängib nii esimene kui ka tagumine pind. Selline ümar vorm on mu jaoks jah täiesti teistmoodi värk,” ütles kunstnik ja Rakvere galerii kuraator Riho Hütt.

Galeristid elavad lootuses, et lähiaastatel saavad nad kolida plaanis olevasse Pärdi kontserdimajja. „Sinna on kaks ruumi näitusteks ette nähtud. Kaks on muidugi meile vähe, kuid parem kui mitte midagi. Üks suur saal püsiekspositsiooni jaoks ja teine väiksem vahetatavate näituste jaoks. Muidugi tahaksime me suurt, paarisajaruutmeetrist oma kaheksakümne ruutmeetri asemele, aga kui saaks need kakski saali, oleks ka juba samm edasi, sest siiamani on Rakvere linnas spordile pandud raha ja tänavaauke lapitud. Nüüd oleks aeg kultuuri panustada,” sõnas Raivo Riim.

Lähtuvalt Rakvere võimul olevate erakondade poolt sõlmitud koalitsioonilepingust on Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja valmimine lähima nelja aasta üks prioriteetidest.