Helene Vetik kehastub loomeprotsessis erinevateks inimesteks

"Minu töö on alati natuke minu enda nägu. See on kontseptuaalne, aga südamlik. Olles ikkagi mina ise, transformeerun oma projekti ajaks natuke ka oma kliendiks ehk siis püüan mõelda nii, nagu keegi teine mõtleb, ja uurin järele, kuidas see maailm toimib, millega ma töötan," kirjeldas ta.

Vetik möönis, et maailmasid, millega tal töötada tuleb, ongi väga erinevaid. "See võibolla ongi see, mis töö juures on nii-nii põnev - et kohati on vaja transformeeruda moekunstnikuks, siis moetarbijaks, kohati on vaja väga tõsine olla ja tegeleda poliitiliste probleemidega ja ennast kantselei tasemele mõelda. Kohati olen hoopis ettevõtja, kohati mõni tavaline poekülastaja, kes otsib endale mingit maitsvat pähklit nosida," nimetas ta mõned oma rollidest. Ta arvas, et graafilises disainis, loovtöös, reklaaminduses ja muidu disainis ongi väga oluline multitalent olla, sest lõpuks kujundatakse asju teiste inimeste jaoks. "Sa pead aru saama sellest, millised inimesed käivad poes, millised inimesed huvituvad muusikast, millised inimesed huvituvad kultuurist, millised inimesed üldse ei huvitu mitte millestki, millised inimesed on madalama sissetulekuga, kõrgema sissetulekuga, millised inimesed sõidavad ühistranspordis. Ehk siis mida rohkem sul on erinevaid huve ja hobisid, mida rohkem sa lävid erinevate inimestega tänu nendele huvidele, seda rohkem sa saadki mõista nii oma klienti, oma lõpptarbijat ja teha midagi, mis kõnetab vastavat hulka inimesi," selgitas ta.

Vetik ei salanud, et Aasta disaineri tiitel on talle oluline. "Hakkasin nutma ja ka praegu hakkan nutma, kui sellest räägin, Ma olen võibolla keskmisest eestlasest auahnem ja aus ambitsioonide suhtes. Ma tahangi olla kõige parem selles, mida teen - ja see ei ole minu jaoks häbiasi," tunnistas ta. Ta lisas, et eraldi mõõtme annab auhinnale asjaolu, et ta on naine - seni on graafiline disain pigem meeste mängumaa olnud. "Alateadvuses olin ennast juba sellest konkurentsist välja lülitanud oma soo tõttu. Võibolla ikkagi peab feministi seisukohalt sellele lähenema. See on väga oluline mitte ainult minu jaoks, vaid märk kõigi naiste jaoks, et saad saavutada midagi meeste erialal," tõdes ta.

Kulminatsiooniks loomingulises protsessis nimetas ta hetke, kui pdf- fail töödega on esitluseks valmis saanud ning istutakse koos kliendiga diivanile, et see üle vaadata. "Näitame talle suurest telekast värvilisi pilte ja seletame juurde. Kui see esitlus läbi saab, siis klient ütleb kohe, mis talle meeldis. Et kui see arutelu lõpp on hästi lühike ja kui sa oled suutnud tabada seda õiget punkti, siis on kõige, kõige mõnusam tunne," kinnitas ta. Enesetäienduse eesmärgil püüab Vetik võimalikult tihti osaleda erinevates loengutes ning on õige pea just seetõttu suundumas Iirimaale, konverentsile nimega The Future.