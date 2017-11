Vanemaednik Jaan Mettik: kunst ja aiad ei ole mingi enneolematu kooslus

Keraamik Jarõna Ilo selgitas "OP-is", et idee viia keraamikute aastanäitus Tallinna Botaanikaaeda sündis juba poolteist aastat tagasi. "Me otsisime teistsugust kohta, üks mõte oli botaanikaaed ja kui me uurisime seda varianti, siis nad olid nõus," selgitas ta.

"Ma arvan, et see näitus on väga hästi välja tulnud, kui kõikidele töödele oli leitud oma õige koht, siis oli tunne, justkui need oleksid siin olnud juba sada aastat," nentis Ilo. "Näituse külastajale soovitan ma võtta vaba päev, tulla siia botaaanikaaeda, rahulikult jalutada ja leida need tööd siit ja sealt, et oleks otsingu- ja äratundmisrõõmu."

"Nii mina kui ka teised siin Tallinna Botaanikaaias oleme kolme käega kunsti poolt, sest ega tegelikult kunst ja aiad ei ole üldse mingisugune enneolematu kooslus," ütles vanemaednik Jaan Mettik ja tõi välja, et kui rääkida Lääne-Euroopast või Inglismaast, siis paljud pika ajalooga aiad leiavad kaasfinantseerimist kunstilt.

"See protsess oli minu jaoks põnev, et vaadata, kuidas töötavad professionaalsed kujundajad," tõdes ta ja kinnitas, et teine huvitav asi oli see, kuidas tööd muutusid sõltuvalt sellest, kuhu neid paigutada. "Kui neid proovida ühe ja teise põõsa alla, siis neid olid täiesti teised tööd."