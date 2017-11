Arvustus. Kunst ja masinad Hullunud Tartus

Et sürrealistist kunstniku Ilmar Malini poeg Jaan korraldas 9. ja 10. novembril kaheksandat korda Festivali Hullunud Tartu, on arusaadav. Tegelikult oli/on isa ja poja hullus üsna kontrollitud – ei ole mina kummagi puhul täheldanud mingit ebastabiilsust.

Ilmar Malini sürrealism ainult mängis unenäolikkust ja alateadvusesse sukeldumist. Tema looming oli vägagi kaalutletud. Poeg Jaan on impulsiivsem, aga hetkelised hullumised on lausa tervislikud.

Kas Jaan Malin suudab eesti luulest need kõige hullumeelsemad välja valida, ei ole mul pädevust hinnata. Igal juhul on Hullunud Tartu luuleõhtud olnud alati nauditavad. Sel aastal toimusid need Aparaaditehase neljandal korrusel Erinevate Tubade Klubis, kus rahvas lösutas diivanitel, ühes käes veiniklaas ja teises sigaret - ah, vabandust, viimast ei olnud, sest see on keelatud, ja mõtiskles hullumise erinevate vormide üle. Seda eriti Trapeeži poeesia saatel.

Festivalidega kaasnevad kunstinäitused on toimunud luuleõhtutega samades paikades: 2010 vanas psühhoneuroloogiahaiglas, 2011 vanas anatoomikumis, 2012 vanas trükikojas, 2013 TÜ endises kirikus, 2016 Genklubis, aastatel 2014 ja 2015 erandlikult kultuuriklubis Promenaadiviis. Sel aastal Aparaaditehase teises tiivas – Karritehases. Kokku on näitustel esinenud nelikümmend kunstnikku.

Olenevalt ruumist on igal festivalil olnud teema. Sel aastal Aparaaditehases - „Masinlik“. Tõesti, kunsti ja masina omavahelised suhted on ääretult peibutavad. Selgi näitusel on probleeme. Näiteks Jaan Elkeni värvi niristava pintsliga loodud ekspressionistlikes maalides ei näe ma üldse midagi masinlikku. Ka Enn Tegova looming meenutab kõige enam sürrealismi.

Seevastu Artur Kuusi, Leo Lapini ja Ahti Seppeti teosed näitlikustavad igaüks omal viisil nii masinlikkust kui ka hullust. Artur Kuusi digigraafika valmib arvutis ning värvid möllavad meeletuseni, mida kunstnik õnneks suudab tasakaalukasse kompositsiooni suruda.

Leo Lapinilt on viis graafilist lehte kuulsast seeriast „Naine ja masin“. 1970. aastatel nõukogude ajal sai üsna erootilisi akte esitada vabamalt, ainult nö industriaalses kastmes. Seega on siin tegu masinaga kahel tasandil, sest graafika valmib trükipressi abiga.

Ahti Seppeti ekspositsioon lisab teemasse veel ühe vajaliku dimensiooni. Seppeti kunsti tõsidus ja sisemine pingestatus haarab alati kohe, sest seal on sees konflikt ja draama. Seda võimendab monumentaalne käsitlus ja seda ka väikses formaadis nagu käesoleval näitusel. Me näeme lihtsat bakterikujulist kujundit, millel on sarved ja silmad. Esimesel pilgul on kõik kuus pilti täiesti identsed ja ma mõtlesin, et ekspositsioon illustreerib masinlikku ühetaolisust. Seppet aga seletab, et silmade arv on erinev ja need silmade ja sarvedega kujundid annavad edasi Fjodor Dostojevski kangelase Raskolnikovi („Kuritöö ja karistustus“) hirme oma mõrva avastamise pärast.

Ahti Seppeti ja Leo Lapini töid saab näha 20. novembrini, ülejäänuid 30. novembrini.