Mari ja Mihkel Poll salvestasid lemmikmuusika Poolas plaadile

Plaat sai alguse ühest duo lemmikteosest, rumeenia helilooja George Enescu sonaadist viiulile ja klaverile - teosest, mis on inspireeritud rumeenia rahvamuusikast ning sellesse põimunud mustlasviiuli improvisatsioonidest, teatas "Aktuaalne Kaamera". Kogumikus sisalduvad ka Francis Poulenci ja Arnold Schönbergi teosed. Muusikalise rännaku läbi 20. sajandi lõpetavad Erkki-Sven Tüüri klaverile ja viiulile kirjutatud Conversio ja Köielkõnd.

„Meile endale tundus, et kuigi plaadil kõlab 20. sajandi muusika, siis ühest küljest need teosed on väga erinevad, aga samas pakuvad läbilõike sajandist ja teekonna Enescust Tüürini. Sellel on esindatud erinevad stiilid, aga samas mõjub see ka tervikliku ülevaatena nimetatud muusikalisest ajastust,“ leidis Mihkel Poll.

Mari Poll lisas, et neil mõlemal vennaga oli kindel soov mängida üht oma lemmikut, Enescu sonaati. „See on võimalus anda edasi oma värving, mõtted ja ideed - ei ole nagu Mozarti sonaadi juures, et on kindlad reeglid.“ Tema sõnul võimaldab mustlasmuusika suurt tõlgendamisvabadust.“