Teater NO99 sõidab Varssavi skandaalsesse teatrisse

Täna ja homme annab Teater NO99 külalisetendused Eesti Vabariik 100 teatrisarja lavastusega "NO34 Revolutsioon" Varssavis skandaalses Teatr Powszechnys, kus näidatakse ka filmi “Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha".

Teatr Powszechny (Teater Kõigile) on sattunud viimasel ajal agressiivsete rünnakute alla, kuna on teravalt kritiseerinud valitseva populistliku erakonna PiSi poliitikat. Teatrit on rünnatud nii juriidiliselt kui füüsiliselt, toimunud on paremradikaalide rusikavõitlused ning vahel on teatrit kaitsma tulnud politsei.

Teatr Powszechny kutsus Teater NO99 gastrollidele pärast "NO34 Revolutsioon" esietendust Naissaarel, ühtlasi paluti kaasa võtta ka liikumisest "Ühtne Eesti" valminud dokumentaalfilm. Kutsujate sõnul paelub neid "NO34 Revolutsiooni" ajas etteulatuv poeetiline vaade inimtsivilisatsiooni tulevikule. Samuti on nad pikalt vaadelnud Teater NO99 trupi koosmängu ja füüsilist kohalolekut, mis on Euroopa teatriareenil harukordne ning leiab uued vormid "NO34 Revolutsioonis".

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastust mängitakse 16. ja 17. novembril. Etendused toimuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 rahvusvahelise programmi raames ja toel.