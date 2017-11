Selgusid Baltikumi parimad noored kunstnikud

Kokku osales konkursil veel 78 noort värskelt õpingud lõpetanud kunstnikku Eestist, Lätist ja Leedust.

Rahvusvahelise žürii lemmikuks osutunud Čemme sai premeeritud 2000 euroga ning lisaks võimaluse osaleda 2018. aastal ArtVilniuse kunstimessil, Tallinn Art Weekil ning luua oma personaalnäitus Läti Rahvuslikus Kunstimuuseumis. Peavõitja Katrina Čemme on vaatamata oma noorele vanusele osalenud olulistel näitustel Läti muuseumites ning ka auhinnatöö “What is Lost is Lost Forever” on olnud presenteeritud Riia Kaasaegse Kunsti Keskuses. Publikuhääletuse võitja pälvis auhinnaraha 500 eurot.

Auhinnatseremoonial oli esikõnelejaks Björn Geldhof, tunnustatud kuraator, Pinchuki kunstikeskuse juht ning ka ise žüriiliige konkursil Future Generation Art Prize, mille nõukogusse kuulub muuhulgas ka Sir Elton John. Tseremoonial toimusid lisaks mitmed vestlused Baltikumi kunsti tulevikusuundadest. Eestist osales Kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek.

“Noores kunstis on enneolematu julgus ja isepäisus, täiesti teistmoodi energia, mis ajapikku muundub väga selgekäeliseks käekirjaks ja saab kaalu juurde tehniliste oskuste kinnistumisega. Väga hea meel on olla selle protsessi juures, märgata ja toetada juba varakult tulevasi staare,” kommenteeris konkursi üks korraldajatest ja žüriiliige Andra Orn.

Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna konkurss annab hea võimaluse saada ülevaade Baltikumi kunstimaastiku värskematest suundumustest. Traditsioonilisemate tehnikate nagu maal, joonistus, graafika ja skulptuur kõrval leiab videoid, installatsioone, performance’id. Eelmisel aastal võitis žüriipreemia Eesti kunstnik Juhan Soomets, kes tänu sellele sai muuhulgas osaleda mitmetel erinevatel kunstiüritustel nii Eestis kui välisriikides.

Baltic Young Artist Award on teistkordselt toimuv konkurss, mis on Baltikumi kunstimaastikul ainulaadne. Eesmärk on anda hoogu noorte kunstnikke professionaalsele tegevusele ning pakkuda kunstihuvilistele ühtset ja terviklikku võimalust avastada talente Eestist, Lätist ning Leedust.

Konkurssi korraldab kunstikeskkond NOAR.eu koostöös Läti Kaasaegse Kunstimuuseumi Fondiga (Latvian Museum of Contemporary Art Foundation) ning Eesti, Läti ja Leedu kunstiakadeemiatega. Sellel aastal kuuluvad žüriisse Baltikumi ja rahvusvahelisel kunstimaastikul tegutsevad Milja Liimatainen (Kiasma, FI), Kaspar Vanags (LMoCAF/ABLV Foundation, LV), Aušra Trakšelyte (Vilniuse Kunstiakadeemia, LT), Helena Demakova (LMoCAF/ /Boris and Inara Teterev Foundation, LV), Andris Vitolinš (Läti Kunstiakadeemia, LV), Keiu Krikmann (Eesti Kunstiakadeemia, EE) ning Andra Orn (kunstikeskkond NOAR.eu, EE).

Kõikide osalenud töödega on võimalik tutvuda koduelehel