Kunstivaldkonda lisandub keskne riigi osalusel asutatud institutsioon

SA Kunstihoone asutavad üheskoos Kultuuriministeerium ja Eesti Kunstnike Liit. Valitsuse otsusega liitub uue sihtasutusega senine SA Tallinna Kunstihoone Fond. See on 1994. aastal Eesti Kunstnike Liidu ainuasutatud sihtasutus, mis seniajani on tegelenud näituste korraldamisega 1934. aastal rajatud Tallinna Kunstihoones Vabaduse väljakul.

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et SA Kunstihoone on kunstivaldkonna oluline organisatsioon, millel on kaalukas kultuuripoliitiline roll. „Näituseasutuse viimaste aastate areng annab kindlustunde, et nüüd õnnestub seda potentsiaali veelgi jõulisemalt realiseerida. Riigi antavad ühekordsed toetused ei pruugi alati suuta tagada kaugemate eesmärkide täitmist. Seetõttu ongi uuel sihtasutusel oluline kultuuripoliitiline kaal kogu kujutava kunsti valdkonna arengus,“ rääkis Saar.

Eesti Kunstnike Liidu president Vano Allsalu täiendas, et kui riik teeb loomeliiduga sisulist koostööd, on see kasuks kogu kunstivaldkonnale. „Näen mitmeid võimalusi, kuidas meie mitmekesine kaasaegne kunst võiks muutuda nähtavamaks ja ka mõistetavamaks. Sisukas ning kõrgetasemeline näitusetegevus, põnevad publiku- ja haridusprogrammid, kvaliteetne näituste produktsioon – see kõik toob Tallinna Kunstihoonesse rohkem rahvast ja suurendab kunstiteadlikkust meie ühiskonnas,“ rääkis Allsalu.

Ka senise SA Tallinna Kunstihoone Fondi juhataja Taaniel Raudsepp kinnitas, et riigi otsus võtta senisest suurem rolli kunstivaldkonnas on rõõmustav. „Eesolev muudatus annab meile kindlust tulevikuks ning julgust uute projektide alustamisel nii kodu- kui välismaal,“ kinnitas ta.

Eesti Kunstnike Liit tagab sihtasutuse tegevuseks vajalikud ruumid tasuta ning SA Kunstihoone põhiliseks sissetulekuallikaks jääb piletitulu. Minister Saar lisas, et efektiivsuse saavutamine on kindlasti võimalik. „Kultuuriministeeriumi kogemus näitab, et muuseumid või teatrid on sihtasutuse vormis suutnud külastajate arvu kasvatada. See on toonud omatulu ning asutused ise on muutunud laiema juhtimiskompetentsi toel efektiivsemaks,“ märkis Saar.

SA Tallinna Kunstihoone Fond kogud jäävad ka edaspidi loomeliidule. Ka sihtasutuse nõukogus jääb enamus loomeliidule ning institutsiooni juhtimisse on kavas kaasata valdkonna tunnustatud eksperte.