Eesti klaasikunstnik lõi šampuseklaaside kollektsiooni

Klaasikunstnik Birgit Pählapuul valmis äsja Tšehhis ainulaadne šampusepokaalide kollektsioon sarjast Veranda, mis on inspireeritud kunagise Eestis tegutsenud Johannes Lorupi klaasi- ja kristallivabriku toodetest.

Veranda sarjas on lisaks šampuse pokaalidele veel varasemalt loodud kollektsioonid kolme erinevat tüüpi klaasidest: punase veini klaas, valge veini klaas ja pits. Ka uue, šampuse pokaali kollektsioonis on igat klaasi kuues erinevas versioonis: kolm sinise, kolm punase ja kolm rohelise jala või tallaga klaasi.

”Ma soovin jätkata Veranda disainikeelega, mille läbivaks jooneks on värvide mäng pokaalide jalal ja tallal. Klaasi kupa osa disainisin madala ja laia - kuna see tundub mulle romantiliselt stiilne ning samas on võimalik pokaali kasutada ka muude kokteilide valmistamiseks või miks ka mitte mõne magusa või soolase suupiste serveerimiseks,” kirjeldas oma loomingut autor.

Birgit Pählapuu šampuseklaaside kollektsioon Veranda Autor: Temuri Hingvija

Veranda klaasikollektsiooni näol on tegemist ainulaadse tarbeklaasi kollektsiooniga Eestis. Tooteseeria on valmistatud Martin Štefáneki töökojas Tšehhis, kus klaaside puhumine toimub käsitsi. Eestis on tööstuslik klaasitootmine lõppenud ning siinsel turul pakutakse peamiselt imporditud klaasi. Eesti klaasipuhumis- ja sulatusstuudiod küll valmistavad erinevaid klaasesemeid, kuid õhukeseseinalist vormipuhutud klaasi siin ei toodeta.

Birgit Pählapuu on sündinud 1980. aastal. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti erialal. 2016.a valmis esimene Veranda veinipokaalide kollektsioon. Klaasikollekstiooni „Veranda“ on võimalik näha Okapi galeriis Tallinnas aadressil Niguliste 2.