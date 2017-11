Suri Draamateatri tehnikapoole raudvara Ain Jürisson

Meediakonsultant Raul Rebane usub, et Patarei vangla on Eesti üks kõige suurema turismipotentsiaaliga hooneid.

New Yorgi oksjonil vahetas kolmapäeval rekordilise 450,3 miljoni USA dollari eest omanikku 500-aastane Jeesus Kristust kujutav kunstiteos, mille autor on eeldatavasti Leonardo da Vinci, teatas oksjonimaja Christie.

"Kui Ain Jürissoni ligi 50-aastane tööpäev Eesti Draamateatris lõppema hakkas, pani ta oma mälestused kirja raamatus „Draamateatri raamat. Teatrist ja teatriperest aegade voolus“. Just nii ta oma kolleegidest rääkis ja mõtleski – teatripere. Pool sajandit jagas ta heldelt seda peretunnet, ta oli teatris oma, kolleegi tööpostist ja põlvkonnast sõltumata. Ain sidus inimesi. Nüüd ta lahkus – ja süda tunneb, et lahkus lähedane, lahkus keegi perest. Keegi, kes lõi elus ja teatris nii hinnalise ühtekuuluvustunde," edastab Draamateater järelhüüdes Ain Jürissonile.

"Ain usaldas kolleege ja Aini usaldati. Kui teatris oli pidupäev, siis ühel hilisel tunnil istus ta alati klaveri taha ja kõlas lennukas «Punased purjed». Kui teatris oli leinapäev, siis oli alati tema see, kellel oli meelekindlust ja usaldusväärsust seista korraldamise keskpunktis. Nüüd on meie kord Aini ära saata. Teatripere leinab. Ja tänab, ja läheb kokku hoides edasi. Ain Jürissoni sõnadega öeldes: «Kuidas seda maja siis mitte armastada!"," teatas Draamateater Ain Jürissoni surma järel.

Draamateater nimetab teda oma kodulehel raudvaraks. "Mees, kes on mänginud ja lavakujundust ette valmistanud Ilmar Tammuri, Voldemar Panso, Mikk Mikiveri, Mati Undi, Evald Hermaküla, Priit Pedajase, Hendrik Toompere jpt lavastustele, teatrit teinud koos mitme näitlejate- ja teatrikunstnike põlvkonnaga, üle elanud kümme teatrijuhti, hääle andnud sadadele multifilmitegelastele," on öelnud Draamateater tema kohta juba eluajal.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel