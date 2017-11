Arundhati Roylt ilmus uus eestindus

Täna ilmus eesti keeles Arundhati Roy romaan "Ülima õnnelikkuse kogudus“. See on "Väikeste Asjade Jumala" autori uus romaan pärast kakskümmend aastat kestnud vaikimist

Romaan viib lugeja intiimsele retkele läbi India – vana Delhi kitsastest kvartalitest ja uue linna tänavatelt Kashmiri mägedesse ja orgudesse ja kaugemalegi, sinna, kus sõda on rahu ja rahu on sõda.

"See on liigutav armastuslugu ja otsustav vastuhakk, jutustatud sosistades, karjudes, läbi pisarate ja vahel kibeda muigega. Loo kangelased on inimesed, kelle nende elupaigaks olev maailm on murdnud ning siis päästnud, armastuse ja lootusega kokku lappinud," iseloomustas raamatu eestikeelse tõlke välja andnud kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter.

Lugu algab sellest, kui Anjum – kes varem oli Aftab – rullib lahti pärsia vaiba linna surnuaial, mida ta peab enda koduks. Samuti kohtb lugeja kummalist, unustamatut Tilot ja mehi, kes on teda armastanud ja kelle saatused on tema omaga igaveseks niisamuti läbi põimunud, nagu kunagi nende käed. Romaanis kohtab veel hulka veidraid, üdini inimlikke tegelasi, kelle keerulised elud on kootud žanripiire kompavaks kirevaks kangaks.

Raamatu on inglise keelest tõlkinud Krista Eek.

New Delhis elav Arundhati Roy on varem kirjutanud "Väikeste Asjade Jumala", mis pälvis Bookeri kirjanduspreemia ja on tõlgitud enam kui neljakümnesse keelde. Lisaks sellele on Roy avaldanud mitu esseistlikku raamatut.