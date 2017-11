"Diplomaatilised noodid" toovad Tallinna Taani muusika

Kontserdil kõlab 20. sajandi Põhjamaade ühe silmapaistvaima helilooja Per Nørgårdi teos „What – is the Word!” uudselt – miksituna Tobias Hume’i „Ayresega”, millele on kirjutanud värske arranžeeringu Jakob Kullberg. Kullberg, kes selsamal kontserdil tšellosolistina üles astub, on Taani üks aktiivseimaid ja põnevamaid noori instrumentaliste.

Kavas on ka Taanis resideeruva USA helilooja Wayne Siegeli „Chaconne“. Teos on kirjutatud kontserdi teisele solistile – Jakob Bangsøle, keda vaatamata noorusele on nimetatud kitarrimaailma legendiks; üheks kõige suuremaks talendiks, kellel on suurepärane tehnika, perfektne musikaalsus ja väga hea maitse. Kontserdil mängitakse ka John Corigliano „Trubaduure“, mis salvestatakse Eestis Bangsø 2018. aastal ilmuvale plaadile.

Taani tippmuusikud Jakob Bangsø ja Jakob Kullberg annavad Tallinnas ühe kontserdi koos dirigent Kaisa Roose ja Tallinna Kammerorkestriga.

Kontsert “Diplomaatilised noodid. Taani”

23. novembril kell 19 Tallinna Filharmoonia Mustpeade Maja Valges saalis

Esinevad:

* Jakob Bangsø (kitarr)

* Jakob Kullberg (tšello)

* Dirigent Kaisa Roose

* Tallinna Kammerorkester

Kavas:

* Wayne Siegel „Chaconne“

* John Corigliano „Trubaduurid“ (variatsioonid kitarrile ja orkestrile)

* Hume/Nørgård „Ayres/What – is the Word”

* Dmitri Šostakovitš Tšellokontsert nr 1 Es-duur op. 107