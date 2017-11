PÖFF annab tänavu välja kaks elutööauhinda, esimese saab Soome filmilegend Jörn Donner

Meediakonsultant Raul Rebane usub, et Patarei vangla on Eesti üks kõige suurema turismipotentsiaaliga hooneid.

New Yorgi oksjonil vahetas kolmapäeval rekordilise 450,3 miljoni USA dollari eest omanikku 500-aastane Jeesus Kristust kujutav kunstiteos, mille autor on eeldatavasti Leonardo da Vinci, teatas oksjonimaja Christie.

Kirjanikuna on Donner avaldanud üle 50 teose, võitnud ka Finlandia auhinna. Sel aastal ilmus eesti keeles tema raamat "Rootsi. Rännakud võõral maal". Ta on kauaaegne parlamendiliige ja diplomaat.

Režissöörina kuulub tema filmograafiasse rohkem kui 20 linateost. 1963. aastal võitis tema film "Pühapäev septembris" Veneetsia festivalil parima debüüdi auhinna. Peaosa eest Donneri filmis "Armastada" sai Harriet Anderson 1964. aastal samas parima naisnäitleja auhinna. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel "Must valgel" (1968), "Naiste pildid" (1970) ja dokumentaalfilm "Neetud! Soomemaa vaated" (1971). Mitmes filmis on Donner portreteerinud oma sõpra Ingmar Bergmanit. 2014. aastal võitis Donner Soome elutöö-Oscari ehk Betooni-Jussi.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Jörn Donneri osa Soome-Rootsi-Eesti kultuuriruumis raske ülehinnata. "Omanäolise ja huvitava filmilavastaja ja produtsendina, filmikriitiku ja teoreetikuna, aga ka kirjaniku, poliitiku ja diplomaadina on ta mõjutanud nii ekraanil kui ka ekraani taga olevat elu - seda nii otseses kui ka kaudses mõttes," ütles ta.

