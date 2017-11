Soome jazzilegend Eero Koivistoinen tuleb taas Eestisse

Paljude maailma jazzitippudega koos musitseerinud Koivistoinen paneb Tallinnas kõlama Soome rahvamuusika seaded. Esitusele tuleb nii tema enda loodud muusika kui ka seaded teiste heliloojate loomingust.

„Usun, et kontserdilt võib oodata närvikõditavat improvisatsiooni ja enneolematut teelolekut, mille lõppu keegi veel ette ei teagi,“ ütles Tallinna Filharmoonia produtsent Sirlen Rekkor.

Koivistoinenit (sünd. 1946) peetakse väga virtuoosseks saksofonistiks ning oskuslikuks improvisaatoriks. Ta on tuntud oma mitmekülgsuse ja loomingulisuse poolest, tegutsedes nii aktiivse muusiku, helilooja, arranžeerija, dirigendi, produtsendi kui ka õpetajana. Ta on loonud nii jazz- kui ka filmimuusikat.

Eero Koivistoinen alustas muusikaga juba väga varases eas ning õppis kõigepealt viiulit. Kuueteistaastaselt vahetas ta viiuli saksofoni vastu ning peagi alustas ka õpinguid Sibeliuse Akadeemias, erialadeks saksofon ja kompositsioon.

1960. aastate keskpaigast alates on Koivistoinen olnud aktiivne jazzmuusik ning kogunud tuntust üle maailma. Ta on erinevatelt jazzilavadelt võitnud hulgaliselt Grand Prix`sid ning inspireerinud mitut põlvkonda Soome noori jazzmuusikuid, kes teda lausa oma iidoliks peavad. Koivistoinen on jätkuvalt suurepärases lavavormis ning annab tihti kontserte. Ka Eestis on ta käinud esinemas mitmeid kordi.

TAFF Clubi põhistiiliks on mainstream-jazz, kuid toimuvad ka erinevate stiilide teemaõhtud. Klubi uues “Naabrijazz” sarjas on järgmisena kavas kontserdid Läti ja Venemaa jazzmuusikutega.