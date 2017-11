Jaan Rääts: ma olen õnnelik, et saan juubeli ajal jälle Moskvas olla

Moskva Heliloojate majas toimunud kontsert algas Jaan Räätsa teosega, mis on Venemaal vist kõige paremini tuntud ehk "24 marginaali". Miniatuuride sari kahele klaverile oli loodud kolmkümmend viis aastat tagasi, nüüdseks on see teos juba klassika.

Moskva heliloojate liidu esimees Oleg Galahhov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et muusika aktuaalsust ei saa mõõta aastate või aastakümnetega. "Muusika kas on aktuaalne või pole seda."

Maestro juubelile olid pühendatud kontserdid Moskva Konservatooriumis ja Arhitektide majas. Aga Heliloojate majasse suhtub Jaan Rääts eriti soojalt. "Ma olen selle peale väga õnnelik, et saan jälle juubeli ajal Moskvas olla," sõnas Jaan Rääts ja tõi välja, et vanasti ta käis Moskvas väga sageli. "Sellepärast on mulle see koht väga koduseks saanud."

Jaan Räätsa juubeli tähistati Moskvas festival „Moskva sügis" raames. Sellesse panustasid nii Eesti kui ka Venemaa muusikud ja heliloojad. Peale Jään Räätsa enda muusika mängiti juubelikontserditel ka tema õpilaste, Raimo Kangro ja Erkki-Sven Tüüri teoseid.