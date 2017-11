Eesti Olümpiakomitee toob PÖFFile taas spordifilmide programmi

Seitse spordifilmi linastub PÖFF põhiprogrammis ning neli laste- ja noortefilmide festivali Just Film programmis, traditsiooniliselt toimuvad valitud spordifilmide seanssidel ka vestlusringid filmi autorite ja valdkonnaekspertidega.

PÖFFi direktori Tiina Loki sõnul on spordifilmidel festivali programmis täita oluline roll. „Spordifilmidest on koostöös Eesti Olümpiakomiteega saanud PÖFFi lahutamatu osa. Ka seekordse festivali eel laekus meie kontorisse huvilistelt arvukalt küsimusi, milliseid sporditeemalisi filme sellel aastal näha saab. See on meeldivaks kinnituseks, et PÖFF on oluline sündmus ka spordihuviliste seas ja spordifilme oodatakse nii spordi- kui ka filmisõprade seas. Loodan, et 21. PÖFFi spordifilmide programm rõõmustab taaskord vaatajaid suurepäraste linateostega, mis pakuvad avastusi, üllatusi ja esitlevad spordi ja filmikunsti sügavust ning parimat kvaliteeti,“ rääkis ta.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on visuaalne kunst väga kõnekas. „Kõik muutub inimese peas visuaalseks: nii sõnad, helid kui tihtipeale isegi unistused. Film on eriline kunstivorm, kus osa loomingu mõttest tuuaksegi vaatajani pildikeeles, ehkki sõnumi mõtestamine jäetakse vaatajale endale. Filmis eksisteerib alati teatav määramatus ja ennustamatus, nii nagu spordiski. Just see teebki spordi ja filmikunsti sarnaseks. On suur rõõm rikastada PÖFFiga koostöös Eesti spordikultuuri. Kutsun kõiki filmi- ja spordisõpru kinno!“.

EOK spordifilmide programmi ametlik avamine toimub esmaspäeval, 20. novembril kell 19.30 Tallinna kinos Artis, kus linastub värske Eesti spordifilm „Ookeani puudutus“. Filmi peategelaseks on Teet Daaniel, kes aastakümne eest ei osanud veel unistadagi sellest, et võiks esimese eestlasena hakkama saada pöörase ettevõtmisega, mis jääb mõeldamatuks enamikule maailma inimestele: olles 29-aastaselt ujuma õppinud, proovis ta 14 aastat hiljem ujuda Euroopast Aafrikasse, et ületada ränkraske Gibraltari väin. Kas hulljulge eestlase teekond jõuab õnneliku lõpuni, millised takistused teda sel teekonnal saadavad ja milliste mereelukatega peab ta koos ujuma? Seda, kas tema unistus teostub, näeb juba filmi linastusel, kus oma kogemusest räägib ka peategelane ise.

PÖFFi põhiprogrammis linastuvad veel järgmised spordifilmid:

- Oscarile kandideerinud Valerie Farise ja Jonathan Daytoni film „Sugupoolte heitlus“(The Battle of the Sexes, USA, 2017). Film läheb tagasi aastasse 1973, mil naiste tennise valitsev maailmameister Billie Jean King (värske Oscari-võitja Emma Stone) ning endine meeste maailmameister ja paadunud elupõletaja Bobby Riggs (Steve Carell) kohtusid väljakul, et tõestada, kumb on siis ikkagi tugevam ja kumb õrnem sugupool. Sellest matšist sai enam kui 90 miljoni televaatajaga üks kõigi aegade vaadatumaid spordisündmusi ning see annab spordi kõrval sissevaate ka tänapäevase kollase meedia algusaegade hingeellu.

- Filmis „Nahk nõnda pehme“ (Ta peau si lisse, Kanada, 2017) viib režissöör Denis Cote vaataja maailma, mida mõned ihalevad, kuid mis paljudes tekitab pigem vastuseta küsimusi: film jälgib kuue kulturisti argipäeva: kuidas nad söövad, trenni teevad, pereliikmetega suhtlevad ja aeg-ajalt lihaseid pingutavad, pakkudes vaatajale võimalust kaasa mõelda, mis neid selleks motiveerib.

- „McLaren“ (Uus-Meremaa, 2017) on uskumatu tõsilugu mehest ühe rahvusvahelise motospordi kõige suurema brändi, Bruce McLareni kaubamärgi taga: tagasihoidlikust uusmeremaalasest, kellest sai 1960ndatel vormel 1 superstaar. Kuulus režissöör Roger Donaldson jälgib McLareni täiel gaasil kihutavat karjääri alates tema isa garaažist Aucklandis kuni maailmalavadeni. McLaren ei jäänud vaid rooli taha, vaid rajas 1963. aastal Bruce McLareni võidusõidumeeskonna, et ehitada omaenda revolutsioonilisi autosid ja nendega võistelda. Donaldson räägib loo sellest legendaarsest ja vähenõudlikust uusmeremaalasest intervjuude, arhiivimaterjalide ja suurt ekraani väärt taaslavastuste abil.

- Üheksa riigi koostöös valminud dokumentaalfilm „Imelised kaotajad“ (Wonderful Losers: A Different World, 2017) jälgib velotuuri lummavat maailma rühma arstide seisukohast, kes on pressitud klaustrofoobiliselt väikesesse autosse ja ümbritsetud vigastatud ratturitest. Nende töö velotuuri ajal meenutab sõda, nad on alati tuleliinil ja eesrindel. Need, kes kukuvad, peavad tõusma ja sõitu jätkama. Ja selle võitluse ajal võib juhtuda imelisi asju. See on profijalgrattaspordi tõeliste sõdalaste, rüütlite ja munkade rääkimata lugu.

- Prantsuse režissööri Jean-Stephane Sauvaire’i draama „Palvetaja enne koitu“ (A Prayer Before Dawn, Prantsusmaa, Suurbritannia, Tai, 2017) keskendub kunagise briti poksilootuse William Moore’i eluetapile, mis tal tuli veeta kurikuulsas Bangkoki vanglas. See on füüsiline film: suured plaanid, käsikaamera ja tihe montaaž toetavad briti näitleja Joe Cole’i ennastsalgavat osatäitmist vanglas Tai poksi õppiva narkomaanina. Samas on „Palvetaja enne koitu“ film mitte niivõrd vanglast või Tai poksist - ehkki siin saab aimu ka selle võitlusala alustest -, kuivõrd eneseületamisest, hakkamasaamisest ja ellujäämisest.

- Euroopas esmalinastuvas, tõsielul põhinevas filmis „Jõel“ (Beyond the River, LAV, 2017) satuvad kaks väga erineva taustaga sportlast juhuse läbi koos treenima üheks maailma raskeimaks kanuumaratoniks. Dusi jõe kanuumaratoni 2014. aasta kuldmedalistid Siseko Ntondini ja Piers Cruickshanks elasid lisaks sportlikule pingutusele üle ka tõsiseid eraelulisi raskusi. Privileegidega valgesse keskklassi kuuluv Steve (Grant Swanby) heitleb leina ja süütundega ning lahendamata probleemide tõttu on abikaasa on temast lahutamas. Duma (Lemogang Tsipa) elab oma kibestunud isa ja ema igatseva õega tõelises getohurtsikus, kus igapäevane lootusetus ja vaesus viivad noori mehi raudselt ühes suunas – selleks on kuritegevus. Sport on mõlemale kui emotsionaalne päästerõngas, kuid kahe väga erineva mehe koostöö ei suju tõrgeteta.

Laste- ja noortefilmide programmis Just Film linastuvad järgmised spordifilmid:

- „Uus võimalus“ (New Run, Soome, 2016) - freestyle-suusatamisest

- „Arktika taeva all“ (Under an Arctic Sky) - surfist

- „Maa ja mere vahel“ (Between Land and Sea, Iirimaa, 2017) - suurtel lainetel surfamisest

- „Carteri efekt“ (The Carter Effect, Kanada ja USA, 2017) - NBA korvpallurist Vince Carterist

- „Mägi“ (Mountain, Austraalia, 2017) - alpinismist

EOK spordifilmide programmist PÖFFil on võimalik osa saada alates 17. novembrist kuni festivali lõpuni.

Tutvu Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmiga siin

Seanssidele järgnevatel aruteludel aitavad spordi tausta avada paljud oma valdkonna tipptegijad.