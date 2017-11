Hortus Musicus tähistab väärikat sünnipäeva kontsertturneega

Meediakonsultant Raul Rebane usub, et Patarei vangla on Eesti üks kõige suurema turismipotentsiaaliga hooneid.

New Yorgi oksjonil vahetas kolmapäeval rekordilise 450,3 miljoni USA dollari eest omanikku 500-aastane Jeesus Kristust kujutav kunstiteos, mille autor on eeldatavasti Leonardo da Vinci, teatas oksjonimaja Christie.

Peterburg on linn, kus ansambel Hortus Musicus on esinenud kogu oma tegevusaja vältel igal aastal, ühtegi hooaega vahele jätmata. Moskvast suundub ansambel Türgi poole, kus antakse kontsert Istanbulis. Järgmisel nädalal (23.novembril) on juubelikontsert Pärnu kontserdimajas. Koduvabariigis kulmineeruvad juubelipidustused detsembri keskel ülesastumistega Vanemuise kontserdimajas Tartus (12. detsembril), Estonia Kontserdisaalis (13. detsembril) ja Jõhvi Kontserdimajas (14. detsembril).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel