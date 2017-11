Jürgen Rooste. Luuletus Eesti luule imelisest ilust

seks vabadus surm

valu ja veidrus

ma sain eile õhtul äkki aru

et nii kuradi-karudi palju on hääd luulet

et eesti luule ja räpp

on praegu võibolla kõige põnevam maailmas

istusin kuulasin ja vaatasin ilusaid

inimesi ja tundsin et ma vanasti võisin

olla ju ilus loomulik geenius

aga nüüd pean ma pingutama

et olla sama hää kui nemad

need noored ja ilusad ja andekad

ja see on hää tunne see

et luulekunnid peavad oma

keele ja meelega oma

lugemise ja tekstisugemisega

tööd tegema sest säält nad tulevad

Sirelid ja Lilled ja Tommyboyd ja Päärud

ja Kalevid ja Ivarid ja mingid Magalarajoonide Prohvetid

ja sa ei olegi oma lodeva pehme keelega

kõigeägedam poeet – aeg on võtta see

viskilonks ja kirjutada veel paremini

kirjutada veel ilusamini kui nemad

ja tunda et

sa ei tule sellega toime

ja see on ilus see on ilus

et eesti keel elab ja hingab ja möllab

nagu loom nagu metsik mäger

see keel ei sure milles kirjutavad

nii karmid ja ilusad inimesed

me võistleme veel surnuks

nii vene kui inglise kui hiina

meis on nii palju ilusat sisemist piina

ja meil on muidugi viina ja meil on me

vead ja me read ja sellest

palju ilusamaks ei läe

mida tähenda laav või liibe või ljubov

mis on neil öelda kui meie

armastame ja ragastame

l’amouri tiigrid nagu me oleme