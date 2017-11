ERM läks lätikeelseks

Kokku ligi 800 tekstiekraani näitusel on muudetavad lätikeelseiks üheainsa kaardiviipega. See võimaldab meie headel lõunanaabritel nüüd emakeeles saada osa Eesti kultuuriloost ja argiajaloost, mis läbi sajandite on täis sarnasusi ja samasusi Läti kujunemislooga, kuid detailides ometi erinev. Soovi korral on võimalik tellida lätikeelne giidituur.

Eesti- ja lätikeelsed palvetekstid seisavad võrdsena kõrvuti näiteks "Agenda parva" 1622. aastal välja antud ja ERMis eksponeeritud ainsa säilinud eksemplari lehekülgedel. Enam kui 200 aastat tagasi Riias tegutsenud etnograaf Johann Christoph Brotze täheldas Liivimaa kubermangu elanikke uurides aga, et "eestlastel on pea alati pruun rõivastus, samamoodi nagu lätlase põhivärviks on hall".

Läti riigi juubeli tähistamiseks annab ERMis 26. novembril algusega kell 14 tasuta kontserdi Eesti lätlaste laulukoor Ziemelu balsis ja Läti Ülikooli kammerkoor "Dziesmu vara".

Lugege ERMi lätikeelset kodulehte.