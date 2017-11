Piret Jaaks: soovisin kirjutada rolli, kus sisalduks palju registreid

"Öökuninganna" jutustab loo nooruses Berliini ooperiteatris laulnud Ellist, kes peab pärast traagilist sündmusteahelat kohanema eluga Eestis. Põnev ja saatuslik sündmuste ahel vallandub siis tema uksele ilmub sotsiaaltöötaja Jakob.

Mis oli "Öökuninganna" kirjutamise algtõuge? Kuidas see näidend sündis?

See oli mitme otsaga lugu. Ühelt poolt oli mul juba ammu mõte kirjutada sellisest ebatavalisest paarist, kus oleksid koos vanem naine ja noorem mees.

Teiseks käivitavaks mõtteks sai see, et mulle tundus, et Eesti kaasaegses näitekirjanduses ei ole just liiga palju suuri rolle naisnäitlejatele vanuses 40+. Küsimusele, miks see nii on, ma ühest vastust ei leidnudki. Ühel hetkel sain aru, et kui ei ole, siis tuleb see roll mul endal kirjutada. Nii sündiski „Öökuninganna”. Peategelase nimi on Elli Heidelberg, ta on endine ooperilaulja. Talle endale küll ei meeldi, kui tema kohta “endine” öeldakse. Ta arvab, ja ilmselt nii ongi, et on jätkuvalt suur diiva. Ta on keegi, keda on elu aeg saatnud aplausid ning jumaldamine ning kes on vanaduses jäänud väga üksi.

Ma tahtsin kirjutada selle rolli nii, et seal oleksid koos kõik registrid – et saaks nalja, oleks huumorit ja sekka ka sügavat isiklikku tragöödiat. Et see roll oleks värvikas ja võimas nagu “Öökuninganna aaria”, mida Elli on ihaldanud kogu elu laulda.

Kas te tükki kirjutades tõepoolest mõtlete meie ühiskonnale, selle sotsiaalsele ebavõrdsusele ja probleemidele?

Antud juhul ma tõepoolest mõtlesin selle peale ja seadsin enda missiooniks kirjutada näidend vanemast üksikust naisest, kelle väljundid väikelinnas ei ole just suured. Meie ühiskonnana ei räägi just hea meelega näiteks vanema naise eneseväljendusest, pigem tema sotsiaalselt kasulikest rollidest. Need on teemad, mille põimisin oma näidendisse.

Rääkides missioonist, siis kas selle näidendiga käib kaasas ka veel mingi sügavam sõnum?

Minu jaoks räägib see näidend mitmest asjast. Üks võiks olla küsimus, et mis meist saab, kui me enam ei ole noored ja kui tööturg on sätitud selliselt, et ihaldatakse noori inimesi, värskeid professionaale? Mis saab nendest inimestest, kes on vanemasse ikka jõudnud, kas me kanname need inimesed maha? Ma arvan, et mitte. Me peaksime väärtustama neid kogemusi, mis nendel inimestel on. Üks käivitav mõte selle näidendi loomise puhul oligi n-ö parim-enne-tähtaeg. „Öökuninganna” tegevus algab, kui Elli Heidelberg otsib endale hooldajat või kedagi, kes aitaks teda igapäevatoimetuste juures, kuigi tal on ka peidetud motiiv selle otsimise juures. Ühel hetkel tulebki talle ukse taha noormees nimega Jakob ning sealt tekibki vastandus – tööturul võimekas noor versus keegi, kes kannab tema, selle noore, jaoks staatust “endine” ning algab mäng, mis kasvab üle pea.

Teine küsimus oli see, et mis meist maha jääb, kui oleme kord läinud? Kas me oleme elanud nii, et sel on olnud mõte, muutnud elusid ja puudutanud südameid või oleme läbi elu libisenud jälge jätmata, mis pole ka ehk just vale? Kas üldse on olemas “valesti elatud elusid”?