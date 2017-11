Tristan Priimägi andis PÖFFiks neli soovitust

"Nahk nõnda pehme", režissöör Denis Cote

Maskuliinne, aga õrn film. Režissöör peatub seitsmel kehakulturistil, jälgides neid loomulikus keskkonnas nagu loodusnähtusi. Ei oskagi täpselt liigitada, kas see on mängufilm või pigem dokk.

"Piir", režissöör Peter Bebjak

Eelmisele vastandiks täielik action-film sellest, kuidas Schengeni viisaruumiga ühinemine keerab tuksi salakaubaveo. "Ristiisaga" võib võrrelda seetõttu, et selles filmis on samuti tegelaseks jõuline patriarh. Hea näide sellest, et ka väikestes kultuurides on võimalik teha puhast action-filmi. Eesti pole pärast "Viimset reliikviat" seda suutnud.

"Lähedus", režissöör Kantemir Balagov

Sellest filmist on raske rääkida, aga see on hea näide, kuidas filme saab ka Venemaal hästi teha. Moslemi kogukond röövib juudi ja hakkab tema eest lunaraha nõudma. Teadlikult on püütud saavutada telekaformaati.

"Arütmia", režissöör Boris Hlebnikov

Lugu vastuvoolu ujuvast kiirabimeeskonnast. Pealkiri viitab mitte ainult meditsiiniterminile, vaid ka Vene ühiskonnale üleüldisemalt. Kogu selle jama keskel mõjub siiski väga lootusrikkalt. Melomaanide jaoks on filmis väga hea muusikaline valik.