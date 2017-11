Arvustus. Sihikindel tõsieluline draama

On vähe ameteid, mille ühiskondlikus väärtuses ei kahelda. Üheks selliseks elukutseks on tuletõrjuja oma, milles kohtuvad vaprus, professionaalsus, füüsiline ja emotsionaalne tugevus ning töö ohtlik ja inimelude suhtes elutähtis iseloom. See on amet, millega näib kaasas käivat heroilisus, üllus ja ajast lahti lõigatud maskuliinsus.

Imalasse heroismi kaldumise kiuste võtab režissöör Joseph Kosinski ("Tron: Legacy", "Oblivion") ette selle konteksti, koheldes metsatulekahjudega tegelevat Arizona väikelinna tuletõrjetiimi mõõduka lugupidamisega. Kosinksi film "Vaid vapratele" käsitleb tuletõrjujaks olemise nüansse läbi eliitrühmaks kujunenud tiimi tõsielulise loo – töö ja pereelu tasakaalustamisest ning meeskonnavaimu loomisest kuni põlengutega võitlemiseni ja sellest taastumiseni. Seejuures aitab film aimu saada nii metsatulekahjudega võitlemise tehnikatest kui filmilikult konstrueeritud emotsionaalsest atmosfäärist, mis seda tööd väidetavalt saadab.

Kuigi "Vaid vapratele" kui karakterikeskne emotsionaalne draama ankurdab end narratiivse pinge saavutamiseks mitmete tuttavate motiivide külge (näiteks tumedat minevikku ületada püüdev uustulnuk, ennast temas ära tundev mentor, kodus muretsev perekond, vennalik ühtekuuluvustunne ja üksteise tögamine, sõjaväelik treening), suudab tugev näitlejatöö teha sõjafilmilikult ülesehitatud süžeest elulise. Josh Brolin kui sihikindel tiimijuht ning Miles Teller kui uue jõu leidnud endine narkomaan toovad peategelastena oma karakterite raskuse kõnekalt välja, samas kui Jennifer Connelly kui tiimijuhi mõistev ja tasakaalukas kaaslane ning Jeff Bridges kui väljalt taandunud toetav tuletõrjepealik annavad emotsionaalsetele stseenidele sentimentaalsusesse kaldumatu ja meeldejääva jõu. Jõu, mis avaldub kõige kainemalt filmi viimases kolmandikus, kui film kallutab tuttavad motiivid enda kasuks, vältides heroistlikuks värbamisfilmiks kulmineerumist.

Sinna jõudmiseks peab film üles ehitama kindlamat ja oma kompetentsile vastavat bürokraatliku staatust taotleva tuletõrjujate meeskonna, millest hõõgub testosterooni, auväärset pühendumist, mängulist vendlust, kollektiivset vaprust ning õlle- ja higihaisu. Kuigi film teeb seda kohati häirivalt seksistlikult ja stereotüüpselt, ühtib lähenemine selle vanamoelise tooniga ja sõjafilmidega flirtiva struktuuriga. Tegelasloomet toetab ka rokikeskne, Arizona olustikuga sobiv heliriba, mille vorme ja põlengu mustreid esitlev kaameratöö saavutab oma haripunkti linnulennult filmitud kaadrites. Montaaž oskab jällegi anda kaalu emotsionaalselt olulistele stseenidele ega muutu tulekahjude tekitatud pingelistes olukordades liiga närviliseks.

"Vaid vapratele" moodustab kokkuvõttes stiilipuhta terviku, mis mõjub väärt vaatamiskogemusena hoolimata sellest, et ei paku vormiliselt midagi värsket. Filmi päästab keskpärasusest aga võimas näitlejatöö ning žanri kontekstis üllatav tendents keskenduda põlengu kui hukatusliku sündmuse visualiseerimise või heroismi rõhutamise asemel elu- ja argipäevalähedasele karakteriloomele, lubades elukutse iseloomul vaatajat kõnetada ülepaisutamata kujul.