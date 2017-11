Rahvusooper Estonia alustab Soome-tuuri

Pärast nelja etendust Tamperes jätkuvad esinemised Helsingis Aleksanterin teatteris, kus on kavas ooperid "Pilvede värvid" ja "La traviata", ballett "Kratt", muusikal "Pipi Pikksukk" ja mitmed hariduslikud lasteprojektid. Festivali tipphetkeks on 25. novembril Musiikkitalos toimuv pidulik galakontsert "Eesti-Soome 200", mida dirigeerib Vello Pähn. Galal esinevad solistid Eestist, Soomest ja Itaaliast - Heli Veskus, Suvi Väyrynen, Helen Lokuta, Jyrki Anttila, Giordano Luca, Rauno Elp, Waltteri Torikka, Priit Volmer ja Jaakko Ryhänen, rahvusooperi orkester ja koor, Eesti Rahvusballeti solistid Alena Shkatula ja Kealan McLaughlin ning trupp. Kontserdi kava on kokku pannud Mart Mikk, konfereerivad Riikka Holopainen ja Mart Mikk.

Rahvusooperi peadirektori Aivar Mäe sõnul on Soome-külastus märgilise tähendusega. "Suhtleme Soomega tihedalt, vahetame sageli ooperi- ja balletisoliste, anname etendusi Tampere-talos. Nüüd aga hõivame terveks nädalaks Aleksanterin teatteri, nii esinduslikult ei ole Estonia Soomes väljas olnud," ütles Aivar Mäe. "Musiikkitalos esineme esmakordselt, küllakutse on saanud ka mõlema maa presidendid - see on kindlasti üks Eesti ja Soome sünnipäeva tipphetki, mida tähistame heal meelel koos oma naabritega."

Ringreisi toetavad programmid Eesti Vabariik 100 ja FIN-EST 200, Tallink, Eesti Vabariigi Suursaatkond Helsingis, Sokos hotellikett ja teised. 25. novembri kontserdi salvestavad ETV ja Yleisradio.

Rahvusooper Estonia tutvustab Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul eesti autorite teoseid naaberriikides - hiljuti lõppes menukas ringreis Peterburis, järgmised sõidud viivad Lätti ja Leetu.