Brüsselis näidatakse Eesti filmide paremikku

Avafilmina tuleb ekraanile Rainer Sarneti "November", Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetele filmitud sürreaalne ja metafüüsiline armastuslugu.

Lisaks on kavas Terje Toomistu värviderohke dokumentaalfilm "Nõukogude hipid", Triin Ruumeti rohkelt auhindu kogunud esikfilm "Päevad, mis ajasid segadusse“ ja Vallo Toomla ängistav suhtetriller "Teesklejad". Kõigi nelja filmiga on kaasas ka režissöörid, et aidata avada tausta ja vastata publiku küsimustele.

Eesti Brüsseli kultuurinõunik Eike Eller kinnitas, et Estfest on Eesti filmi jaoks kindlasti märkimisväärse tähtsusega. "Eesti täispikad filmid linastuvad Brüsseli kinodes haruharva ning BOZAR on sellise ürituse korraldamiseks igati sobiv koht, sest neil on väärtkultuuri propageerimisel ja vahendamisel Brüsselis äärmiselt oluline roll."

Filmipäevade programmijuhi Tristan Priimäe sõnul oli eesmärk programmiga näidata seda, kuidas eestlast ajas on kujutatud. "Eks me oleme alati olnud selles homogeenses Euroopas veidi teistsugused. "November" näitab meid 19. sajandil lootusetult eksinuna usu, ebausu ja üleloomulike jõudude ja vaimude segasesse hierarhiasse, "Nõukogude hipid" näitab 1960ndatel alguse saanud subkultuurest liikumist, mis toimis Nõukogude Liidus paljuski teistel, et mitte öelda vastupidistel alustel kui näiteks Lääne-Euroopas või USAs. Filmis "Päevad, mis ajasid segadusse" on eestlased püüdmas toime tulla uusi vabadusi lubava varakapitalismiga ja "Teesklejad! käsitleb veenvalt tänapäeva maailmas laialt levinud problemaatikat nagu emotsioonide devalveerumine, isolatsioon ja kasvav pinnapealsus inimsuhetes.“

Estfest on ellu kutsutud tähistamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja märkida Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise lähenevat lõppu Brüsselis. Filmipäevad toimuvad Eesti Vabariik 100, Eesti esinduse Brüsselis ja BOZARi keskuse koostöös.