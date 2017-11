Kaante vahele jõudis kokkuvõte Pärnumaa kihelkondade rahvarõivastest

Raamatu "Pärnumaa rahvarõivad" panid kokku Ülli Kont, Anu Randmaa ja Inna Raud. Selle väljaandmisega avaldatakse tunnustust rahvakultuuri uurijatele, käsitöötegijatele ja kaasatud kogukonnale. Oluliseks peetakse Pärnumaa piirkonna rahvarõivaste laiemat tutvustamist ja levitamist, et tagada rahvakultuuri pärandi säilimine, edasine uurimine ja huvi. Raamatus on kõik rahvarõivad, mis kuuluvad Pärnu muuseumi eksponaatide hulka. Aga palju teisi ka.

Raamatu autor Ülli Kont selgitas, et kõik inimesed, kes olid raamatus modellideks, on enda rahvarõivad ise teinud. Samuti tõdes ta, et väga keeruline on tõmmata konkreetseid piire kihelkondade vahele. "Ma konsulteerisin palju teiste maakondadega, just sellepärast, et on ennegi juhtunud, et kaks maakonda teevad raamatu, aga sinna vahele jääb üks n-ö auk," sõnas ta ja selgitas, et nemad võtsid kampa ka Ruhnu.