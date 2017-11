Kadri Voorand esimesest suurvormist: siin on Eesti pärimuse hõngu sees

Eesti Filharmoonia Kammerkoori tellitud teos kannab pealkirja "Laineile end kingin" ning jutustab vääramatust jõust ja kõikehõlmavast armastusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regivärsile toetuv muusikaline lühieepos on kirjutatud spetsiaalselt Eesti Filharmoonia Kammerkoorile koos soolohääle, klaveri ja kontrabassiga. Teose esmaettekanne toimub järgmisel kolmapäeval Viljandi Pärimusmuusika aidas ning seejärel pühapäeval Tallinnas, Niguliste kirikus.

"Siin on sellist Eesti pärimuse hõngu sees," ütles Kadri Voorand ja tõi välja, et teos sisaldab ka kokkupuudet kõige vägevamaga ja sellega, kui palju me saame muuta oma saatust. "Peategelaseks on ikkagi armastus, suur ja kõikvõimas armastus."