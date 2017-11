Tõnu Karjatse: praeguseks on PÖFF jõudnud oma nišši

"PÖFF alustas 21 aastat tagasi ning siis oli neil programmis veidi üle 20 täispika mängufilmi," ütles Tõnu Karjatse "Aktuaalses kaameras" ja tõi välja, et festivali alguseks fookuseks oli põhjamaade kino. "Praeguseks on PÖFF jõudnud mingisse oma nišši, kõigi nende aastatega on festival teinud läbi oma identiteedi otsingud."

Karjatse sõnul asetab A-klassi staatus oma nõudmised, tänu millele on PÖFF jõudnud näiteks debüütfilmide juurde. "Neil on võimalik saada esmane tutvumine mingisuguse uue laine ja värskete tegijatega," tõdes ta ja lisas, et on raske rääkida nii PÖFFi kui festivalide tulevikust. "See vaidlus on kestnud viimased viis aastat eriti tigedalt, sest Netflix, Amazon, Hulu ja teised nüüdseks ka filmitootjad teevad vaatajatega oma tööd, alles selgub, kuhu publik lõpuks läheb ning mis on festivali koht."

"Festival pakub suure saali elamust ning koos läbi elamise võimalust, aga ka suurt ekraani, mida sa kuhugi koju endale panna ei saa," sõnas Karjatse ja nentis, et festivalid ei kao ilmselt kuhugi. "Vaatame näiteks seda, et kommertsfilmidel ja Hollywoodil ei lähe üldse, sel suvel oli üks kehvemaid kassatulemusi üle aastate."