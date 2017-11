Bruno O´Ya stipendiumi sai Tanel Toom

Inglise rahvusliku filmi- ja telekooli magistritöö "Pihtimus" eest 2010. aastal tudengi-Oscari võitnud ja lühimängufilmi Oscarile kandideerinud lavastaja teeb praegu oma esimest pikka filmi, milleks on "Tõde ja õigus". Kauaoodatud ekraniseering peaks kinolinale jõudma 2019. aastal.

"Tanel on üks andekamaid noori filmitegijaid, kes on juba teinud ka rahvusvahelist karjääri ja pannud meid kõiki põnevusega ootama, milline on tema tõlgendus Eesti kultuurile nii olulisest tekstist,” ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Bruno O’ Ya fond tegutseb PÖFFi juures juba neljandat aastat. Eelmisel aastal sai stipendiumi näitleja Risto Kübar.

2002. aastal surnud Bruno O´Ya ehk Oja on mänginud ligemale sajas filmi, millest kõige tuntum on NSVL riikliku preemia pälvinud "Keegi ei tahtnud surra". 1960. aastate lõpust alates elas ja töötas see andekas näitleja peamiselt Poolas. Eesti keeles on ilmunud tema jutukogumik "Külalisena siin maailmas".

Festival kestab kuni 3. detsembrini.

Gerli Nõmm tegi "Aktuaalses kaameras" ka otse avagalalt Tanel Toomiga intervjuu: