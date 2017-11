Pianist Toivo Nahkur esineb juubelikontserdiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Toivo Nahkur esineb oma praeguste ja endiste õpilaste, samuti pianistide-kolleegide ning klaverimuusika huviliste ees põneva kavaga Ferencz Liszti transkriptsioonidest, tähistades sellega oma hiljutimöödunud 70. sünnipäeva.

Ungarist pärit Ferencz Liszt (1811-1886) oli mitte ainult 19. sajandi, vaid kogu klaverimängu ajaloo kuulsamaid ja säravamaid pianiste-virtuoose. Lisaks tema enda klaverile loodud teostele paistavad silma oma äärmise virtuoossuse, mängutehnilise raskusega ka tema transkriptsioonid, s.t teiste heliloojate teosed tema poolt klaverile seatuna.

Nahkuri ettekandes kõlavad täna Liszti transkriptsioonid järgmistest teostest:

Franz Schuberti „Litaania“ ja „Tardumus“ (Erstarrung), Robert Schumanni „Kevadöö“ (Frühlingsnacht) ja „Pühendus“ (Liebeslied), Richard Wagneri „Palverändurite koor“ ooperist „Tannhäuser“ ja Elsa aaria (Elsas Brautzug zu Münster) ooperist „Lohengrin“ ning „Réminiscences“ Vincenzo Bellini ooperist „Norma“.

Väike-Maarjas 5. juulil 1947 sündinud Toivo Nahkur alustas muusikaõpinguid 1959. aastal Rakvere lastemuusikakoolis Glafira Roi juures, kellelt oli varem saanud ka eratunde. 1963-1967 õppis ta Tallinna Muusikakeskkoolis klaveri erialal professor Bruno Luki käe all ja kompositsiooni alal Harri Otsa juures, 1967-1972 jätkas Tallinna Riiklikus Konservatooriumis samuti Bruno Luki klaveriklassis. 1974-1977 täiendas ta end Moskvas Gnessinite Instituudi assistentuur-stažuuris professor Maria Grinbergi juures. Tööalaselt oli Nahkur 1970-1972 üliõpilasena konservatooriumis kontsertmeister, 1972. aastast alates vanemõpetaja, 1973. aastast ka klaveripedagoog Tallinna Muusikakeskkoolis. 1983-1991 oli ta konservatooriumis klaverikateedri juhataja, 1988. aastast dotsent, 2011. aastast klaveriosakonna professor. 1989 alustas TRK-s pianismi ajaloo loengutega.

Toivo Nahkuri tegevuses on erandlikuna veel üks tahk: ta on eriklaveri professoritöö ja pianismiajaloo õppejõu loengute kõrval paistnud silma ka muusikaajaloolase-muusikakirjanikuna. Ta on avaldanud kokku viis raamatut: „Vestlusi Bruno Lukiga“ (1989), „Muusika läbi vaimu“ I raamat (2006), „Muusika läbi vaimu“ II raamat (Renessansist Bachini, 2010), „Muusika läbi vaimu“ III raamat ( Barokk Saksamaal. Johann Sebastian Bach, 2014). 2016. aastal ilmus tema koostatud raamat „Erna Saar endast ja Johannes Võerahansust“. Johann Sebastian Bachi kohta pole meie muusikateadlastelt ilmunud siiani midagi paremat ja põhjalikumat, kui seda on Toivo Nahkuri Bachi-käsitlus.

Tänane pidulik kontsert muusikaakadeemias on tasuta.