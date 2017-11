Paavst Franciscus andis Arvo Pärdile üle Ratzingeri preemia

Ratzingeri preemiat on nimetatud Nobeli preemiaks teoloogia valdkonnas. Sellega tunnustatakse väljapaistvaid isikuid teadustöö eest teoloogias või sellega seotud teadustes, preemia võib pälvida ka vaimuliku sisuga kunstiloomingu eest.

Vatikani paavstipalee Clemensi saalis (Sala Clementinas) toimunud pidulikul sündmusel võtsid koos Arvo Pärdiga autasu vastu luteri teoloog, Strasbourgi oikumeeniliste uuringute instituudi direktor, professor Theodor Dieter ning katoliku teoloog, Bonni ülikooli emeriitprofessor Karl-Heinz Menke. Piduliku tervituskõne pidas Joseph Ratzingeri fondi president Federico Lombardi ning tseremoonial viibis palju kõrgeid kirikutegelasi.

Püha Cecilia Rahvusliku Akadeemia koori (Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) solisti, poiss-sopran Matteo Ruggeri esitusel kõlas ka Arvo Pärdi „Vater unser“, klaveril saatis teda helilooja ise. Teos on pühendatud paavst Benedictus XVIle.

17. novembril kohtusid preemia laureaadid lühikese visiidi käigus emeriitpaavsti Benedictus XVIga.

Paavst Benedictus XVI ehk Joseph Ratzingeri nimeline fond on preemiat välja andnud alates 2011. aastast ning selle saajate hulgas on silmapaistvaid teolooge üle maailma. Arvo Pärt on esimene muusik, kes on Ratzingeri preemia pälvinud.