Suri AC/DC kitarrist Malcolm Young

Malcolm Mitchell Young sündis 6. jaanuaril 1953 ning osales AC/DC ridades grupi algusest 1973. aastal kuni 2014. aastani, mil haiguse tõttu kõrvale astus.

Ehkki jäi noorema venna Angus Youngi varju, loeti teda bändio mootoriks ja liidriks ning lugude kaasautorina läksid tema arvele paljudki AC/DC tuntud rifid

Young kanti koos teiste ansambli liikmetega 2003. aastal Rock and Rolli kuulsustekotta.

Malcolm Youngi jäävad lisaks bändikaaslastele ja miljonitele fännidele leinama naine Linda Young ja nende kaks last, Cara ja Ross.

Young loobus AC/DC tegevusest 2014. aastal, et ravida dementiat. Viimane album, kus Malcolm kaasa mängis, on 2008. aasta "Black Ice". AC/DC seni viimasel plaadil "Rock Or Bust" astus oma onu ketsidesse Stevie Young, kes asendas Malcolmi ka 1988. aastal, mil too ajutiselt grupist lahkus.

AC/DC asutajaliikmeist on bändis alles veel vaid Malcolmi noorem vend, kitarrist ja taustalaulja Angus. Viimasel ajal on juhtvokalisti rolli täitnud Guns n' Rosese ninamees Axl Rose.

Malcolm Young jõudis mängida 15-l AC/DC albumil ja 19-l rahvusvahelisel tuuril.