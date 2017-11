PÖFF-ile aitab kaasa ligi 400 vabatahtlikku

Veel kaks tundi enne PÖFF-i avamist käis Solarise infopunktis kõva möll, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Vaadates Solarise infopunkti, siin on tõesti päris suur möll. Vabatahtlikel on tamp peal. Artises ja Sõpruses on rahulik. Kui võtta need viimased päevad ja ööd, siis on tõesti tööd hullult palju. Ei ole nii, et nädal aega keegi ei maga," rääkis infotöötajate koordinaator Eliisa Pass.

Vabatahtlik Loore soovitab PÖFF-il debüütfilmide programmi. "Seal on palju Euroopa ja maailma esilinastusi ja ka palju külalisi," põhjendas ta.

Kui töö tehtud, saab minna filme vaatama ja neid vaatavad vabatahtlikud palju. Nii palju, et ei oska ette ennustada, kas järgneval aastal on filmiisu alles või hoopis süveneb kinopisik nõnda, et enam kinost välja ei saagi.

"Meil on graafik nii tehtud, et iga päev näeb vähemalt kaks filmi. Meie vabatahtlikud piiksutajad näeme vähemalt kaks filmi päevas. Ma loodan, et see mõjub hästi. Ma veel pole vaadanud ühtegi filmi. Ma loodan, et see mõjub harivalt," sõnas vabatahtlik Ilo.

"Ma loodan, et kõik inimesed, kes tulevad PÖFF-ile, saavad siit mingisuguse elamuse, mis on midagi ebatavalist, mida mujalt ei saa, et nad oleksid õnnelikud või šokeeritud, et PÖFF andis neile midagi kaasa," ütles vabatahtlik Anna Leena.

Vabatahtlikuna PÖFF-il kaasa tegev Aleksander ütles, et töö on põnev ja kõigil on lõbus ja tore olla. Vabatahtlikke ühendab tema sõnul inspiratsioon.

Vabatahtlike töö on täis vigureid - nalja saab nii raadiosaatjate kaudu suheldes kui ka PÖFF-i kokku korjates.

"PÖFF-i üks põhikinodest on Coca-Cola Plaza. Seal vähemalt vanasti oli üks klaaskapp, kuhu vabatahtlikud said oma asju jätta. Keegi on igal aastal jätnud sinna rinnahoidja, keegi ei tea, kes seal on, aga iga aasta on sinna rinnahoidja tekkinud," tõi Eliisa Pass näite.