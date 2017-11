Tõnu Kark pani ennast kinolinal maksma juba oma oma esimese suure rolliga – külavolinik Tiit Paljasmaana 1979. aasta filmis "Tuulte pesa”. Temast sai suure ekraani püsikülaline, kelleta 1980. aastate Eesti filmi uut lainet oleks mõeldamatu ette kujutada.

Romantiline seikleja Toomas Nipernaadi, "Ideaalmaastiku" kolhoosiesimees Harald Tuvike, "Nukitsamehe” metsakoll Mõhk, "Metskannikeste” julgeolekutöötaja Rein, "Arabella, mereröövli tütre” Meremõrtsukas, "Keskea rõõmude” elu peremees Tõnu Loorits, "Tallinn pimeduses” gangster Koni või "Detsembrikuumuse” kindral Ernst Põdder on vaid väike osa Tõnu Kargi mahukast rollide galeriist.

Kokku on ta mänginud rohkem kui 60 filmis. Neist suurima vaatajaskonnaga on Vene põnevusfilm "Markeerimata kaup”, mis kogus 1984. aastal Nõukogude Liidus 35,9 miljonit vaatajat. Ta on mitmekordne Eesti parim meesfilminäitleja ja korra on ta nimetatud ka Läti parimaks – filmi "Kõik on korras” eest.

"1970ndate keskel algas Eesti mängufilmi tõusulaine, filmimaailmas hakkasid tegutsema selised režissöörid nagu Neuland, Simm, Soosaar ja Urbla, mitu head filmi tegid vanameistrid Kiisk ja Laius - ja keegi neist ei saanud läbi ilma Tõnu Kargita! Tõnu hakatigi hüüdma Eesti filmi Karguks. Tõnu Kark - see on terve epohh Eesti filmis,” ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

4. detsembril 70. sünnipäeva tähistav Kark saab elutööauhinna kätte enne Andres Puustusmaa uue tragikomöödia "Rohelised kassid" 20. novembri esilinastust, mis leiab kell 18.30 aset kinos Kosmos IMAX. Kark mängib filmis vana pätti Markust, kes on suureosa oma elust istunud vanglas ja vabastatakse nüüd koos oma sõbra Eduardiga. Kumbki peab kohanema uue ajaga ja leidma oma koha ühiskonnas. Kargi partneriks on Vene tuntumaid filminäitlejaid Sergei Makovetski.

"Rohelised kassid” on festivali kavas ka 1. ja 3. detsembril.

PÖFF annab tänavu välja kaks elutööauhinda. Teise tunnustuse saab Soome filmi legend Jörn Donner, keda austatakse 24. novembril Tallinna Kinomajas, kui seal algab Soome filmide 48-tunnine maraton.

Eelmisel aastal sai PÖFFi elutööauhinna Ita Ever.