"PÖFFi kaheksa ja pool" avasaade pööras pilgu Flandriasse

"PÖFFi üks ülesandeid võikski olla vaadata sinna, kuhu tavapilk peatuma ei jää ehk siis sügavamale kui on geograafiliselt ja poliitiliselt määratletud riigid," ütles Tiit Tuumalu.

"Flandria on üks omanäolisemaid kinematograafe Euroopas, ta on küll Belgia üks osa, kuid on suutnud nende aastatega suutnud säilitada täiesti oma näo," kinnitas PÖFFi direktor Tiina Lokk ja tõi välja, et Belgia kino on väga soe ja inimlik.

Kadri Kõusaar soovitas Flandria filmiprogrammist linateost "Segaduses", mis räägib kolme 17-aastase noormehe elust. "Alguses ma võib-olla suhtusin sellesse suure skepsisega, et mis seal siis ikka, kolm tiinekat telefonidega heaoluühiskonna, pole neid häda midagi," sõnas ta.

Samuti rääkis Kõusaar filmist "Lõpetamata minevik", kus debüütrežissöör Nathalie Teirlinck käsitleb oma poja hüljanud ema temaatikat. "Poeg on elanud kogu aeg, aga pärast isa traagilist hukkumist üritavad sugulased 6-aastast poega emaga kokku viia."

Filipp Kruusvall arvustas Vene režissööri Boris Khlebnikov linateost "Arütmia", mis on tema sõnul saanud juba legendiks. "See on film, mis kõneleb suhtest, kus mees ja naine on mõlemad arstid," lisas ta ja sõnas, et film näitab ühest küljest meditsiinitöötaja elust, kuid selle foonil käib ka ühe suhte lugu. "Kaks inimest on selle metsiku tempoga elus teineteisest kaugenenud."