Keelesäuts. Sõnad tuleb järjekorda panna

Mida teile selle lausega öeldi? Öeldi selge sõnaga, et Yoann Barbereau põgenes möödunud reedel. Kui aga artiklit lugeda, siis reedel rääkis ta põgenemisest, aga põgenemine ise toimus juba taevas teab millal.

Meenub ka üks teine lause: Politsei tabas härra X-i alkoholijoobes auto roolist. Alkoholijoobes juhtidest on kuulda iga päev, aga alkoholijoobes autost kuulsin sellest lausest esimest korda. Just nii meile öeldi- härra X tabati alkoholijoobes autost. Eeldatavasti taheti siiski öelda, et härra X oli alkoholijoobes.

Mis neis lauseis siis valesti on? Vastus- sõnade järjekord on vale. Eesti keeles on aga sõnade järjekorral sisuline tähendus ja kui lause moodustatakse vale sõnajärjestusega, on mõte metsas. Kirjutaja või rääkija võib ju mõtte õigeks mõelda, aga kui kirja pannakse või öeldakse valesti, siis on lugejale või kuulajale antud valeteavet.

Niisiis pakun, et politsei tabas autoroolist alkoholijoobes härra X-i ning Yoann Barbereau rääkis möödunud reedel oma põgenemisest Venemaalt.

