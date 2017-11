Klaasikunstnik Maie Mikhof-Liivik avab näituse

Avatava näituse tööd pärinevad viimasest kahest kümnendist. Kui Maie Mikofi varasemast loomingust leiab nii kuumtöötlustehnikat ja kipsvormi presspuhumist, siis selle näituse teoseid ühendab leekpõletitehnika, näidates tehnika muutumist ajas ning selle erinevaid võimalusi. "Iga teos on oma hapruses kindla ja kordumatu hetkemeeleolu väljendus," tutvustas autor.

Maie Mikofi looming toetub eelkõige ürgsetele põhimotiividele. "Paljusid teoseid läbivad omamoodi sümbolitena kala, muna ja hunt. Ometi pole motiivide sisu jääv konstant, vaid nad on omavahel pidevas liikumises ja kontaktis, omandades vastavalt kontekstile üha uusi tähendusi. Muna võib erinevates teostes olla nii turvakiht kui takistus, millest on vaja läbi murda, et elu tsükkel saaks jätkuda. Silm viitab vaatajale, tehes samal ajal kummarduse ka klaasi ajaloole läbi selle kasutuse optikas," rääkis autor.

Maie Mikof-Liivik (sündinud 1942) on üks Eesti esimesi vabakutselisi klaasikunstnikke. Lõpetanud ERKI 1967. aastal, töötas ta seejärel mõned aastad kunstitoodete kombinaadis ARS portselanimaalijana, pühendudes seejärel 1975. aastast täielikult klaasile. Ta on osalenud kümnetel näitustel nii Eestis kui välismaal, tema teoseid leiab paljudest rahvusvahelistest erakogudest. Maie Mikofi looming on jõudnud muuseumi kogusse mitme kümnendi vältel ja esindab 1970-1980. aastate klaasikunsti mitmeid suundumusi.

Näitus jääb avatuks 21. jaanuarini 2018