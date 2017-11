Etendub Pärt Uusbergi kooritsükkel "Eestimaa atmosfäärid"

Tunnipikkuse teose kannavad ette üleriigilised noortekollektiivid – Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev, üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled, üle-eestiline neiduekoor Leelo, Eesti Noorte Segakoor (dirigent Silja Uhs) ja Eesti Noorte Puhkpilliorkester. Laval on kokku üle 200 noore laulja ja muusiku.

Pärt Uusbergi sõnul on teos loodud võimendamaks taolist nähtust nagu seda on üle-eestilised noortekollektiivid ning on tänuavaldus selle eest, mida helilooja Eesti Koolinoorte Segakooris ja Eesti Noorte Puhkpilliorkestris koges: “Laulsin ise üle kümne aasta Eesti Koolinoorte Segakooris ning mängisin mõnda aega ka Eesti Noorte Puhkpilliorkestris trompetit. Üle-eestilistes kollektiivides laulmine annab ühele noorele kogemuse ja mälestused ning ka sõbrad kogu tema ülejäänud eluks.” Uusbergi sõnul seostus tal ideega Eestimaa kaunis ja vahelduv aastaring, mille üle on põhjust olla tänulik: “Eestimaa suurim aare on Eestimaa loodus ja eesti keel ning sellest teoses saavad nad omavahel kokku – lauldakse Eestimaa loodusest eesti keeles meie maa luule meistrite poolt.”

Muusikat saadavad Madis Reimundi kaadrid Eestimaa loodusest erinevatel aastaaegadel, millele on loonud lavakujunduse kunstnik Getter Vahar ning valguslahenduse Priidu Adlas. Kontserdi seob tervikuks helikunstniku Mait Visnapuu loodud helilised vahekujundid. Esiettekanne toimub 31. detsembril 2017 kell 18 Nordea Kontserdimajas.

“Eestimaa atmosfäärid” on üks 2015. aastal toimunud EV100 muusikasündmuste ideekonkursi võitjatest, mis moodustavad EV100 muusika tähtsündmuste tuumiku ning ühtlasi juhatab sisse Eesti Vabariigi juubeliaasta.