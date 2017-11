Otseülekanne homme: Otsa kooli sümfooniaorkester esitab Mozartit

"Noorte Stuudio" sarjas on sel kolmapäeval 22. novembril külaliseks Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester. ERR kultuuriportaal koostöös Klassikaraadioga kannab kontserdi üle.

Orkestrit juhatab Ingrid Roose. Solistidena astuvad üles Karis Trass, Anu-Mari Uuspõld, Janari Jorro, Laura-Retti Laos, Arete Teemets ja Raiko Raalik.

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester (GOSO) on elukutselisteks muusikuteks õppivatest noortest koosnev muusikakollektiiv. Orkestri koostööpartneriteks on Eesti Kontsert, Tallinna Filharmoonia, aga ka teised kontserdikorraldajad ja muusikaõppeasutused. GOSO repertuaar on mitmekülgne, ulatudes klassikalisest muusikast kaasaegsete teoste esmaettekanneteni ja kooli spetsiifikast lähtuvalt koostööni rütmimuusikutega.

Orkestri ees on seisnud nii noored andekad muusikud Eestist kui rahvusvaheliselt tuntud dirigendid: maestrod Eri Klas, Peeter Saul, Toomas Kapten, Emmanuele Pasqualin, Jüri-Ruut Kangur, Aarne Saluveer, Hando Põldmäe, Siim Aimla, Mihhail Gerts, Mikk Murdvee, Kaspar Mänd jt. Praegu on orkestri dirigent Ingrid Roose. Solistidest on GOSO-ga musitseerinud Heli Veskus, Mart Madiste, Oliver Kuusik, Nele-Liis Vaiksoo, Uku Suviste, Anneli Lumi, Anneliis Kits jt. Eesti Kontserdi sarjas „Noored muusikas“ anti koostöös Tallinna Muusikakeskkooli orkestriga menukaid kontserte kahel hooajal (dirigendid Risto Joost ja Mikk Murdvee).

Suuremad esinemised alates 2009: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli 90. sünnipäeva gala Estonia kontserdisaalis; Kadrioru pargi Suvekontsertide hooaja avakontsert, Raimo Kangro lasteooper „Saabastega Kass“, esinemine Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni aastakonverentsi avakontserdil Mustpeade Majas; esinemised Euroopa rakenduskõrgkoolide konverentsi raames ja Eesti Kongressi 20. aastapäeva kontsert-aktusel; 2011. aastal R. Eespere lastemuusikali „Metsluiged“ kontsertettekanne viies Eesti linnas ja Saaremaa Ooperipäevadel; Eesti Vähiliidu heategevuskontserdid Nokia kontserdimajas 2012 ja Tallinna Jaani kirikus 2013. Kevadel 2014 osales GOSO Einojuhani Rautavaara Klaverikontserdi Eesti esmaettekandel (solist Madli Marje Sink, dirigent Kaspar Mänd). 2014. aasta oktoobris astus GOSO üles Otsa kooli 95. sünniaastapäeva Galakontserdil, solistideks tuntud kooli vilistlased. 2015. aasta kevadel toimusid „Muinasjutugala“ kontserdid koostöös Eesti Kontserdiga. 2017. aasta suvel esines sümfooniaorkester koos sol

istidega Saaremaa Ooperipäevadel, esitades Richard Rodgersi unustamatuid meloodiaid lavastusest "Helisev muusika".

Sümfooniaorkester on teinud kontsertreise Soome, Saksamaale, Peterburi ja Prantsusmaale. Orkestri tegevust on salvestatud ka CD-plaatidele.

Kontserdi kavas on seekord:

* W. A. Mozart - "Figaro pulm": Marss ja Cherubino aaria "Voi che sapete"

* G. Rossini - "Sevilla habemeajaja": Rosina ja Figaro duett "Dunque io son"

* P. Mascagni - "Intermezzo"

* W. A. Mozart - "Figaro pulm": Susanna aaria "Deh vieni non tardar"

* W. A. Mozart - "Don Giovanni": Zerlina ja Don Giovanni duett "La ci darem la mano"

Otseülekanne tuuakse kuulajateni Eesti Raadio 1. Stuudiost.

Toimetaja on Johanna Mängel.