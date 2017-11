Pariisis saab näha Eesti disaini

8. detsembril avatakse La Cité de la Mode et du Design keskuses Eesti disaini suurnäitus Loov kultuur, mida saadab mitmekülgne lisaprogramm. Tegu on Eesti Vabariik 100 ja Eesti esimesele Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud üritusega, tähistades seda suurejooneliselt Pariisis.

Ligi poolteist kuud kestva ürituse eesmärgiks on Eesti ja Eesti kultuuri tutvustamine, tehes seda eelkõige läbi disainiga seotud temaatika.

Loov kultuuri tuumaks on Eesti Disainerite Liidu poolt välja töötatud Eesti disaini ülevaatenäitus Size Doesn ́t Matter (Suurus ei loe), mis vastandab maa väiksust disainerite ning nende saavutuste rohkusele. La Cité kuraator Sandra Biaggi küsib vastu: mis loeb, kui suurus ei loe? ning annab seejärel ka vastuse: "Kvaliteet ja praktilisus - väärtused, mis on omased põhjamaadele, kus eelistatakse ajatut disaini moeröögatustele, ratsionaalsust luksusele, tervemõistuslikkust ekstravagantsusele."

Disaininäitust saadavad paralleelselt erinevad lisaprojektid. Näiteks loob arhitektuuribüroo Salto koostöös kunstnik Neeme Külmaga La Cité välisalale päevakajalise installatsiooni Heat Wave: sooja- ja valguselaine, mis saadab kail jalutajaid talvekaamoses. Antud projekt tõstab tähelepanu kliimaprobleemidele, olles seega igati kõnekas projekt Pariisi kliimakokkulepe ning COP21 taustal.

Teisele, kuid mitte vähemolulisele moodsa maailma valupunktile - masstootmisele ning selle hävitavale mõjule planeedile juhib tähelepanu Reet Aus, kes esineb ettekandega, tutvustades jätkusuutliku disaini kontseptsiooni ning selle rakendamist moe- ja tekstiilitööstuses. Koos Reet Ausiga mõtisklevad jätkusuutlikkuse üle Prantsuse moedisainerid, kes oma loomingus taaskasutusest lähtuvad.

Ürituselt ei puudu ka prantslaste poolne Eesti käsitlus. Fotograaf Raphaël Gianelli-Meriano on mitme aasta vältel jäädvustanud Eesti eluolu looduse rütmide taustal. Tema pilk Eestile on antud näitusel koondatud pealkirja alla Un Pritnemps en Estonie (Üks kevad Eestis). Lisaks esitlevad disainer Sophie Larger ning maastikukunstnik Stéphanie Buttier Eesti padrikust inspireeritud köitest ja nööridest teostatud suuremõõtmelist installatsiooni Vagabondes. Puuderägastiku installatsioon pakub sobiva koduse tausta sealsamas eksponeeritavale Iglusaunale, viidates looduse ja sauna lahutamatule osale eestlaste elus.

Edward von Lõnguse digitaalne tänavakunstiprojekt kulgeb läbi Pariisi ning sel korral võtavad tema sajandivanused tegelased Miina ja Enn kohad sisse La Cité seinal vaatega La Seine ́ile. Veel toimub vildist moodulitest kujundite valmistamise töötuba lastele ning Loov kultuuri lõpetab Eesti animatsioonide õhtu, kus külastajatele näidatakse nii kullavaramusse kuuluvat loomingut kui ka EKA animatsioonitudengite kõige värskemaid töid.

Varasemalt on Eesti kultuur Pariisis olnud nii laiahaardeliselt esindatud 2012. aastal “Estonie Tonique” festivali raames, mil üle linna erinevad Eestiga seotud üritused toimusid. Nüüd, 5 aastat hiljem ja Eesti 100 sünnipäeva lävel, on pariislastel taas võimalus Eesti kultuurist osa saada ja seda lausa pooleteise kuu vältel. Vous êtes tous les bienvenus: Loov is in the air!

Loov Kultuuri korraldavad:

La Cité de la Mode et du Design, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Suursaatkond Pariisis, NID.