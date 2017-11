Perekond Malini looming sai näitusel esmakordselt kokku

Maailmas ei ole just palju neid perekondi, kus kõik liikmed oleksid kunstnikud. Tartlaste Malinite peres see nii aga on, pereisa Ilmar Malin on Eesti kunsti esimene sürrealist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ilmar Malin on üks kõige rohkem kannatanud mees teise ilmasõja keerises. Kõigepealt Soome mundris, siis Wehrmachti mundris, siis nõukogude armee mundris ning kui see lõpuks välja tuli, mis mundreid ta kandis, siis tuli veel vangilaager, kus ema ta välja ostis. Kõik see pani teda juba 1950. sürrealistlikult maailma nägema," rääkis filmimees Mark Soosaar.

Ilmar Malini loomingu kõrval on näitusel väljas ka tema tütre, sisekujundaja haridusega Lea Malini teosed. "Ma olen varem teinud naturaalseid, naturalistlikke või realistlikke maastikke. Ma tahtsin midagi muud, midagi värvilisemat, mida Eesti loodus ei võimalda ning siis ma otsisin enda seest," selgitas kunstnik ise.

Ilma Malini poeg Jaangi on isalt kunstigeeni pärinud. "Visuaalne vabadus on kõige tähelepanuväärsem, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida ning mingil määral on see jõudnud see ka minu sisse," arvas Jaan Malin.

Perenäitusel pole väljas vaid nahakunstnikust ema Inge Malini loomingut, sest tema loodud esemed jõudsid inimeste kodudesse ning perel neid peaaegu alles ei olegi.

Malinite näitust saab Pärnu uue kunsti muuseumis vaadata kuni 30. novembrini.