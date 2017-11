Triinu Meriste Lady Torrance'ist: sellise naisega dialoogi pidada on ilus ja valus

Näidendi tegevus toimub sadakond aastat tagasi keeluseaduse aegse Ameerika väikelinnas, loo läbiv teema on šovinism, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väikelinnas kauplust pidav Lady Torrance on naine, keda kahtlase mineviku ja põdura tervisega abikaasa kõiges kontrollib. Ja kui linnakesse saabub nooruke muusik Val, siis väliselt tugev ent õrnust ja armastust ihkav Lady armub. Ja lõpp sellel lool ei saagi olla õnnelik.

Peaosalist kehastavale Triinu Meristele meeldivad suured väljakutsed. Tennesee Williams ja Ingomar Vihmar avasid temas kui näitlejas uusi uksi.

"Sellise naisega dialoogi pidada on väga ilus ja väga valus. Ja Williams on hästi terav nuga ja kahtlemata on ta ka kahe teraga mõõk," rääkis Lady Torrance'i osatäitja Triinu Meriste.

Näidendi läbiv teema ongi šovinism, mis nüüdistõlgenduses tähendab muuhulgas ka ühe sugupoole teisest paremaks või tähtsamaks pidamist. "Mingil ajal tundus see täiesti normaalne. Et vaadata, kuidas need naised selles olukorras hakkama saavad ja neid tõsta kuidagi esile. Mina arvan küll, et seda peab tegema," ütles lavastaja Ingomar Vihmar.