Pärimusmuusika sari Made jätkab jõuluhõnguliselt

Mademel asutavad üles kultuuriakadeemia ansamblid, kes esitavad nii pärimus-, pop- kui ka jazzmuusikat. Kuna detsember on jõulukuu, põimitakse seekordsel kontserdil erinevates vormides uuslooming vanade eestlaste jõulukommetega ning üles astub ka üllatusansambel.

Made näol on tegu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna uusima projektiga, mille raames tuuakse muusikamaja seinte vahel helisev looming ka laiema avalikkuse ette. Made on muusikute 5-nädala ansamblitundide tulem, mille osaliseks on võimalus selle õppeaasta jooksul saada lausa neljal eksklusiivsel korral. Nelja monotoonset kontserti aga kartma ei pea, kuna pärast iga viite nädalat kas vahetatakse koosseise või õppejõudu, mis garanteerib selle, et igal Madel on oma kordumatu nägu.