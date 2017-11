Jüri Kuuskemaa peab loengu barokkmajast

Loengus räägib Jüri Kuuskemaa oma Haapsalu barokkmaja taastamisest ja sellega seonduva ajaloolise tarbevara kollektsioneerimisest. Lisaks tuleb juttu majaomanikest, kelle hulgas on olnud teatrinäitlejaid, kohtunikke ja sõjamehi. Loeng haakub arhitektuurimuuseumi keldrisaalis oleva näituse „Koduarheoloogia. Jüri Kuuskemaa barokkbarakk Haapsalus“ ja samateemalise trükisega.

Jüri Kuuskemaa (s 1942) on kunstiajaloolane, kelle meelisteemad varieeruvad gootikast barokini. Ta on rahvusvaheliselt tuntud giid ja silma paistnud muinsuskaitselise tegevuse poolest. Jüri Kuuskemaa oli üks 1987. aastal Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutajatest. Pikaaegse Memoria saatega Kuku raadios on ta ajalugu kuulajaile ligendanud jutustades Tallinna pärimustest ja vanadest traditsioonidest. Ta on avaldanud palju arvamuslugusid ajaloo-, kunsti- ja muinsuskaitseteemadel ning kirjutanud raamatuid ja koostanud näituseid. Jüri huvide hulka kuulub barokiaegse tarbevara kollektsioneerimise kõrval ka ajaloolise vaategraafika kogumine.

Jüri Kuuskemaa lõpetas 1965. aastal Tartu Ülikooli kunstiajaloo eriala. Muuseumimaastikul alustas ta 1964. aastal, Kadrioru kunstimuuseumis ja hiljem selle Niguliste filiaalis. Praegu töötab ta Tallinna ajaloo ja kultuuri valdkonna nõunikuna. Lisaks Tallinna vapimärgile on Jüri Kuuskemaad tunnustatud ka Prantsusmaa Auleegioni rüütli tiitli ja Saksamaa Liitvabariigi, Portugali ja Hollandi teenetemärgiga ning Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi ordeniga.

Elav ruum on Eesti Arhitektuurimuuseumi uus loengusari, kus astuvad üles nii arhitektid, ajaloolased, muinsuskaitsjad kui ka teised ruumispetsialistid. Muuseum soovib populaarses vormis tutvustada arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleda publiku osalusel meie elukeskkonnas toimuvaid muutusi. Sari on seega suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele. Loengusari on mõtteline täiendus Arhitektuurimuuseumi püsinäitusele „Elav ruum: sajand Eesti arhitektuuri”, mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut läbi 20. sajandi.