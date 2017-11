Triksterkunstnik Johannes Säre näitus tõukub Wagneri muusikast

Näitusel esitletud uus videoteos tõukub Richard Wagneri kuulsast „Valküüride lennust“. Seda ooperist „Nibelungide sõrmus“ pärit pala on kasutatud sadade filmide ja seriaalide dramaatiliseks illustreerimiseks. Säre videos põimub kontsertülesvõte Wagneri muusikat esitavast ERSOst jäädvustustega väikestest argihetkedest, mis on justkui tema varasemate esteetiliste masinate elulised analoogid.

„Kui ma peaksin ütlema, mida ma uurin, siis on selleks igapäevane maailm. Enamik ideedest on pärit väikestest tähelepanekutest. Näiteks see, kui külmal hommikul on asfaldil auto varju kujuga jääkirmelaiguke. Ma märgin üles asjad, mis on ratsionaalsest vaatepunktist ebavajalikud ning mis ajusse üldjuhul ei salvestu. Ja mõnikord käivituvad neist mingid tööd,“ kirjeldab Säre oma inspiratsiooni ja ainest.

Näituse kuraatori Siim Preimani arvates on Säre tööde fookus pööratud vaatajale, tema tähelepanu köitmisele ning talle kustumatu mälestuse loomisele: „Johannes on heatahtlik agent, kelle tööd tögavad võrdselt nii tõsise kunsti kui ka tõsise kunstinautija positsiooni. Sel korral ei püüa ta aga kedagi lõksu ja ei mängi ühtegi vingerpussi, vaid näitab meile paari seika sellistena nagu need talle mõnel õigel hetkel, õiges valguses ja meeleolus kogu oma ilus ja hiilguses näida võivad.“

Näitus on sündinud koostöös videoproduktsiooni kompaniiga Propapanda Productions ning Eesti Rahvusliku Sümfooniaorkestriga.

Kolmapäeval, 13. detsembril kell 18.00 esitletakse Hobusepea galeriis näituse raames ilmuvat raamatut, kuhu on tekstid kirjutanud Marika Agu, Janar Ala, Johannes Lõhmus ja Siim Preiman ning illustratsioonid joonistanud Ann Pajuväli. Raamatu kujundas Studio Le60.

Johannes Säre (sündinud 1983) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia erialal, on tema loomingus tähtsal kohal interaktiivsed, vaatajat käivitavad installatsioonid, keelemängud ja sõnasõnalisus. Viimane isikunäitus “Sinise värvi superintelligentne varjund” Draakoni galeriis 2014. aastal. Samal aastal pälvis Köler Prize’i publikupreemia teose “Tõus kadumaläinud mõtte sügavikku” eest.

Näitus jääb avatuks 18. detsembrini 2017.