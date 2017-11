Soome üliõpilased ja õppejõud avavad Tartus näituse

Näitusel eksponeeritakse maale, joonistusi ja skulptuure nii kõrgkooli üliõpilastelt kui ka õppejõududelt. Avamisel osaleb seitsmeliikmeline kooli esindus väljapaneku kuraatori ja kunstniku Juhani Järvineni eestvedamisel.

Kunstnike jaoks on kontakt teise kultuuriga oluline ning muidugi on Eesti ja eestlased soomlastele südamelähedased. Mida mõeldakse teise kultuuriga kontaktis olemise all? Kunstikeel on universaalne ja kontaktis olemine tähendab ideede vahetamist mõistmaks, kuhu oleme praeguseks hetkeks jõudnud. Üks osa inimeseks olemisest on võime tunda. Meelte abil suhestume kunstiobjektidega. Kunst on aga emotsioon, mis tekib kunstiobjekti ja vaataja vahel.

Tartu Kõrgem Kunstikool ja Saimaa Rakenduskõrgkool alustasid koostööd enam kui 20 aastat tagasi ning sellest on ka inspireeritud käesoleva näituse pealkiri.

Paarikümne skulptuuriosakonna üliõpilase töid on juhendanud Saimaa Rakenduskõrgkooli kauaaegne õppejõud skulptor Juhani Järvinen ja skulptuuriosakonna lektor Radoslaw Gryta.

Saimaa Rakenduskõrgkooli näitus „Meetings“ jääb Nooruse galeriis avatuks 16. detsembrini.