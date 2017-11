Uus Rehbinderi maja üllatab näituste ja harivate programmidega

Veel hiljuti asus selles maja Rakvere Linnavalitsus, kes müüs hoone sihtasutusele Virumaa Muuseumid, ost sai teoks Kultuuriministeeriumi toel.

Maja uueks nimetuseks sai Rehbinderi Maja ja seda esimese omaniku krahv Gustav Dietrich von Rehbinderi auks. Hoone on ehitatud 1793. aastal varaklassitsistlikus stiilis aadlielamuks.

Avatavas Rehbinderi Majas on külastajatel võimalus vaadata püsinäitusi, kus on välja pandud unikaalsed eksponaadid, mida seni avalikus ekspositsioonis ei näidatud (16. sajandi gooti kapp, 2700 aastat vana pronksmõõk, 18. sajandi Ilumäe kabeli vapivitraažid ja palju muud). Ajutisi näitusi on kaks. Näitus "Kuidas toita ära 9,5 miljardit inimest ja võtta kaalus alla?" käsitleb planeedi Maa olukorda, kus rahvastik kasvab ja ressursside olukord järjest halveneb. Teisest küljest räägib näitus ülekaalulisusest, e-ainetest ja tulevikutoidust.

Teine ajutine näitus "Meie, robotid" annab ülevaate robotite ajaloost, tänapäevast ja tulevikust. Näitusel on esindatud palju roboteid ja naelaks on kindlasti Starshipi marsikulgur ja humanoidrobot Pepper, kes on programmeeritud suhtlema külastajatega, näitama oma oskusi ja rõõmuga teeb ka külalistega selfisid.

”Tulevikku oleme planeerinud näitusi toetavad loengud ja haridusprogrammid, seega usun, et Rehbinderi maja pakub rõõmu nii suurtele kui väikestele, ”lausus SA Virumaa Muuseumid juht Ants Leemets.

Külastajatele avatakse Rehbinderi maja laupäeval 25. novembril, kus külastajaid oodatakse kell 11, 12 ja 13. Kõik külastused on giididega, kes annavad hea ülevaate majast ja näitustest.

Avamisel osalevad ka kultuuriminister Indrek Saar ja humanoidrobot Pepper.