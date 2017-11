Galerii: tänavakunstnik Edward von Lõngus tutvustab Eestit Kopenhaagenis

Juulis alguse saanud tuuri käigus on (R)estart Reality seni jõudnud Brüsselisse, Rooma, Helsingisse ning Berliini, kus teoseid on näinud miljonid möödakäijad. Sel nädalavahetusel vallutati strateegilised paigad Kopenhaagenis, kus sajandivanused eestipärased karakterid oma professionaalse teostusega tähelepanu pälvivad. Kopenhaagenis leiab Edward von Lõnguse teosed Christiania vabalinnas, Westendi seintel ning ka ka osana DIAS Kunsthali interaktiivsest väljapanekust Vallensbæki rongijaamas.

Kadri Uus, (R)estart Reality koordinaator ja NOAR kunstikeskkonna üks eestvedajatest toob eelkõige esile teosed legendaarses vabalinnas Christianias, mis täna on hipiliikumise, anarhismil ja kollektivismil põhineva eluviisi tuntumaid paiku Euroopas. “1971. aastal loodud 850 elanikuga ning eraldi käibevaluutaga Christiania on juba oma olemuselt muust maailmast täiesti eristuv paik ning kindla peale ka sobiv paik tänavakunstile,” rääkis Uus. Christianias on oma koha leidnud legendaarne Siil ning Keerutaja-Maali.

Lisaks saab mitmeid enam kui sajandivanuseid peomeeleolus ajarändureid näha Westendis (Vesterbrogade 67), ligi 10 meetri pikkusel ja 3 meetri kõrgusel seinal, kus Lõnguse teoste ilmumine äratas Uusi sõnul möödakäijates ohtralt elevust ja heakskiitvat tähelepanu nii visuaalse eristumise kui unikaalse virtuaalreaalsuse kaasamise tõttu. “Westend Walls on hea näide linnaruumi lisavärvi toovast kodanikualgatusest. Väike aga entusiastlik mittetulundusühing Westend Walls on linna keskele loonud tänavakunstigalerii, mis koosnebki täpselt kahest vastastikku asetsevast kümnemeetrisest seinast, mis on lõuendiks tänavakunstnikele üle kogu maailma,” rääkis Uus. Teosed vahetatakse välja iga kolme kuu tagant ja kohalikud elanikud hoiavad arengutel aktiivselt silma peal.